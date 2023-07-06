بدء تنفيذ منظومة الجمع المنزلي بزمزم بضواحي بورسعيد

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على البدء في تنفيذ منظومة الجمع المنزلي بمنطقة زمزم بالضواحي، وذلك استكمالا لما شهدته المنطقة من أعمال تطوير ورفع وكفاءة على أعلى مستوى.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية و المقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

و اشار محافظ بورسعيد الى أن عمال منظومة الجمع المنزلي، سيقوموا بالمرور على المنازل بمنطقة زمزم لجمع القمامة والمخلفات، كما سيتم تقسيم العمل لورديات، و زيادة أعداد العمالة، و تكثيف العمل في جمع النفايات والقمامة المنزلية وكنس الشوارع الداخلية، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية الأكثر كثافة سكانية، و للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، على تقديم كافة الدعم، لجميع المشروعات التي تحقق سبل الراحة للمواطنين و تساهم في العمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجها باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.