وفد وزارة التخطيط والتنمية: مشروعات بور سعيد خلال 8 سنوات تعد إعجازا

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، وفدا من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك للوقوف على ٱخر تطورات الموقف التنفيذي في إعداد التقرير الطوعي، وعرض نتائج مسودة التقرير الطوعي المحلي الخاص بتنفيذ اهداف التنميه المستدامة والخطوات التنفيذيه المتخذه لانجازه، وذلك بعد اختيار محافظة بورسعيد ضمن 3 محافظات كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية لإعداد التقرير الطوعي، والذي يعد التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر في إطار استراتيجيتها الشاملة للتنمية المستدامة : رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في عام 2016 من خلال نهج تشاركي، بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ ووفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، دكتور منى عصام مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، والدكتور خالد زكريا المعهد القومي للتخطيط وأستاذة ريهام يوسف رئيس السياسات و الشراكات ببرنامج الامم المتحدة الانمائي، و عدد من قيادات وزارة التخطيط، و مديري المديريات و الإدارات داخل محافظة بورسعيد. والاحزاب والقوي السياسية ومديري المديريات

في بداية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي يبرز انجازات محافظة بورسعيد خلال السنوات الماضية، عقبه كلمة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والذي أكد خلالها، على أنه تم اختيار محافظة بورسعيد لإعداد التقرير الطوعي لما شهدته من إنجازات وتنمية وشفافية، عكسته الأرقام والإحصائيات، مشيرا أن كافة أجهزة الدولة تكاملت و تعاونت حتى حظث هذا الإنجاز الغير مسبوق في بورسعيد

وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية يؤكدون : ما شهدته بورسعيد من مشروعات قومية IMG-20230704-WA0018 IMG-20230704-WA0029 IMG-20230704-WA0020 IMG-20230704-WA0028 IMG-20230704-WA0024 IMG-20230704-WA0017 IMG-20230704-WA0026 IMG-20230704-WA0019 IMG-20230704-WA0022 IMG-20230704-WA0023 IMG-20230704-WA0027 IMG-20230704-WA0025 IMG-20230704-WA0021 IMG-20230704-WA0016 IMG-20230704-WA0014 IMG-20230704-WA0015 IMG-20230704-WA0012 IMG-20230704-WA0013 IMG-20230704-WA0010 IMG-20230704-WA0011

واستعرض محافظ بورسعيد تقريرا حول نتائج وإحصائيات التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة، مشيرا أن التقرير تم اعداده من وزارات معنية بالتعاون مع الأجهزة المختصة ببورسعيد، ويؤكد على جهود الدولة المصرية في محافظة بورسعيد، لافتا أن إجمالي المنصرف من المشروعات المنفذة بالمحافظة طبقا لمصادر التمويل من 2014حتى 2023بلغت أكثر من مليار جنيه، و أن بورسعيد ساهمت في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%بمعدل نمو حقيقي بنسبة 8.8.

كما استعرض المحافظ ، التوزيع القطاعي لمشروعات المحافظة خلال السنوات الماضية، و المنصرف من التمويل الذاتي لاستكمال المشروعات والذي بلغ أكثر من 2مليار ونصف، فضلا عن عرض أهم المؤشرات التنموية للمحافظة، ورؤية واستراتيجية تطوير المحافظة.

ووجه اللواء عادل الغضبان الشكر لأعضاء اللجنة المختصة بإعداد التقرير الطوعي، معربا عن فخره لاختيار محافظة بورسعيد إلى جانب محافظتي الفيوم والبحيرة لإعداد وتجهيز التقرير التطوعي على مستوى الجمهورية، وقدم محافظ بورسعيد شرحا موجزا حول الإنجازات التي شهدتها بورسعيد في كافة المجالات ، مشيرا أن بورسعيد شهدت إنجازات غير مسبوقة في كل المجالات خلال وقت قياسي، نتيجة لتوجيهات القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتطرق محافظ بورسعيد خلال حديثه، إلى الأعمال التنموية التي جرت ببورسعيد على كافة الأصعدة ، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطن البورسعيدي والذي يبدو واضحا في عدد من القضايا .. مشيرا أن كافة المشروعات التي جرت ببورسعيد تستهدف المواطن في المقام الاول باعتباره أساس خطط التنمية المستدامة.

وعرض المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ما تم انجازه في إعداد التقرير الطوعي بالتعاون مع وزارة التخطيط والذي سيتم عرضه ضمن 3محافظات خلال مؤتمر الأمم المتحدة بمصر، مؤكدا على أن كافة المشروعات التي جرت ببورسعيد جاءت ضمن أهداف ومحاور التنمية المستدامة، متطرقا للحديث عن إنجازات بورسعيد في قطاعات الصناعة والطرق والاسكان والتعليم... الخ.

وضمن فعاليات المؤتمر، قدم مسئولي الصحة و التعليم والتحول الرقمي و الزراعة في محافظة بورسعيد، عرضا تقديميا حول انجازات بورسعيد في هذه القطاعات على مدار الاعوام الثمانية الماضية.

ومن جانبهم ، وجه ممثلي وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشكر لمحافظ بورسعيد و الأجهزة التنفيذية على التعاون المثمر في تنفيذ وإعداد المرحلة الأولي من التقرير الطوعي لأهداف التنمية المستدامة، مشيدين باستعراض محافظ بورسعيد لمجمل إنجازات المحافظة من خلال عرض شيق ومختصر، فضلا عن اهتمامه الكبير بالمواطن والذي يعد محور التنمية والمشاركة، كما أعربو عن فخرهم باختيار و مشاركة محافظة بورىسعيد في إعداد التقرير الطوعي، والذي يعد فرصة جيدة لتوثيق إنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد وتسهم في وضع بورسعيد على الأجندة الدولية.

وقال ممثلي الوفد أن محافظة بورسعيد تمتلك موارد محلية واستطاعت استغلالها وكانت محافظة لها تدفقات مركزية في المشروعات القومية وتسعى لرؤية الإنجازات على أرض الواقع والتحديات ووضع الخطوات والأولويات المستقبلية الخاصة بالمحافظة، كما أكدو على أن التقرير عكس حجم الانجازات التي شهدتها بورسعيد من خلال الأرقام والاحصائيات، والذي يعد إعجازا حقيقيا. .