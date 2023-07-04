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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وصول واحدة من أكبر السفن الشراعية في العالم لميناء بورسعيد السياحى

وصول واحدة من أكبر
وصول واحدة من أكبر السفن الشراعية في العالم لميناء بورسعيد ا

شهد ميناء بورسعيد السياحي  أداء استثنائي لحركة السياحة البحرية ونمو ملحوظ في استقبال السفن السياحية.

واستقبل صباح اليوم الميناء السفينة CLUB MED 2  القادمة من حوض البحر المتوسط  وعلى متنها  300 راكب و  150طاقم السفينة من  جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد. 


ومن المقرر  تنظيم رحلات سريعة  للسائحين  لمدينة القاهرة  لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف .

وسوف يتم عمل رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد لطاقم السفينة وبعض الركاب للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة، وسوف تغادر السفينة الميناء الساعة التاسعة مساءا متجهة إلى ميناء الاسكندرية استعدادا لعودتهم لإستئناف باقي رحلتهم.

وصول واحدة من أكبر السفن الشراعية في العالم لميناء بورسعيد السياحى

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الجدير بالذكر أن السفينة تعد واحدة من أكبر  السفن السياحية الشراعية في العالم  والتى تجوب موانئ البحر الكاريبي شتاء وموانئ حوض البحر المتوسط صيفا، تعود ملكية السفينة  وتشغلها شركة
Club Med SA (fka Club Mediterranee)
- وهي شركة فرنسية (جزء من مجموعة Fosun Group) المتخصصة في حزم العطلات المتميزة الشاملة كليا لمنتجعاتها الخاصة في جميع أنحاء العالم.

تم بناء  Club Med 2 عام 1992،   وهى سفينة شراعية ذو خمسة  أشرعة يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر مع المزيد من طاقة الديزل والكهرباء التقليدية، مع وجود أربعة مولدات ديزل تشغل محركين كهربائيين.
وهى تتسع ل 400 راكب ومكونه من 184 كابينة و 2000 متر مربع من الأسطح الخارجية على 8 مستويات يربط بينهم جميعا مصاعد أماميه وخلفيه.

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 وقد تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى ميناء بورسعيد السياحى  وتراكيها على الرصيف  واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر .

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