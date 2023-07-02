اقتصادية القناة: نجاح ثاني عملية تموين سفينة حاويات بميناء غرب بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب بورسعيد، والثانية من نوعها في موانئ المنطقة الاقتصادية ، لتدخل بذلك خدمة تموين السفن حيز التنفيذ بميناء غرب بورسعيد بعد عملية تموين سفينة البضائع العامة VALENCIA EAGLE بميناء شرق بورسعيد مؤخراً .



وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين- في بيان إعلامي اليوم - على تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM MEKONG بنجاح بعد تزويدها من عائمة التموين KYTHIRA التابعة لشركة MINERVA بكمية 100 طن سولار، حيث استغرقت عملية التموين ساعة واحدة بالميناء .



وأشار جمال الدين إلى أن عملية تموين السفينة تم وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها، حيث تم اتباع كافة إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية، طبقا للأكواد العالمية والمصرية الرسمية لتموين السفن.



وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن تقديم خدمة تموين السفن بميناء غرب بورسعيد يرفع تصنيف الميناء عالمياً ، مما يساهم في جذب الكثير من الخطوط الملاحية، وتعد هذه الخدمة انعكاساً للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن.



يذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس والبترول انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء في إطلاق هذه الخدمة ، بعد إصدار أول رخصتين لتموين السفن بالوقود لشركتي منيرفا وبنينسولا العالميتين.