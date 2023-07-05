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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير ورصف الشوارع الداخلية

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير ورصف الشوارع ا

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على تكثيف معدلات الأعمال الجارية في تطوير ووضع طبقة الأسلفت بالشوارع الداخلية بمنطقة خديجة أ، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، موجها الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع في أقرب وقت.

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جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الميدانية،  لمتابعة الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات الجاري تطويرها بالمحافظة،  برفقة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ،  والاستاذة هالة أبو العز رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية و المقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير ورصف الشوارع الداخلية بمنطقة خديجة

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وأكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بمنطقة خديجة أ ،  و حل مشكلات الصرف والتي استمرت لمدة طويلة،  فضلا عن الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بالعمارات السكنية،  وجاري الانتهاء، من  تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة ،  وذلك بما يحقق افضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة،  وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري تماشيا مع ما تشهده بورسعيد من تنمية غير مسبوقة.

بورسعيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منظومة الصرف الصحى محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

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