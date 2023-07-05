شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على تكثيف معدلات الأعمال الجارية في تطوير ووضع طبقة الأسلفت بالشوارع الداخلية بمنطقة خديجة أ، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة التي تشهدها المنطقة، موجها الجهات المختصة بسرعة الانتهاء من رصف الشوارع في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد الميدانية، لمتابعة الموقف التنفيذي في عدد من المشروعات الجاري تطويرها بالمحافظة، برفقة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، والاستاذة هالة أبو العز رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية و المقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة الانتهاء من تطوير ورصف الشوارع الداخلية بمنطقة خديجة IMG-20230705-WA0029 IMG-20230705-WA0030 IMG-20230705-WA0031 IMG-20230705-WA0032 IMG-20230705-WA0034 IMG-20230705-WA0028 IMG-20230705-WA0033 IMG-20230705-WA0026

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي بمنطقة خديجة أ ، و حل مشكلات الصرف والتي استمرت لمدة طويلة، فضلا عن الانتهاء من تركيب الوصلات المنزلية بالعمارات السكنية، وجاري الانتهاء، من تطوير الطرق الداخلية بالمنطقة ، وذلك بما يحقق افضل خدمات للمواطنين قاطني المنطقة، وللحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري تماشيا مع ما تشهده بورسعيد من تنمية غير مسبوقة.