محافظ بورسعيد: استكمال التطوير الشامل لمنطقة فاطمة الزهراء بالضواحي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، خلال جولة ميدانية موسعة، سير العمل في تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، والتي يجرى تطويرها بالكامل بالتعاون بين محافظة بورسعيد ومؤسسة مشكاة نور الخيرية والثقافية، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ و اللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، والدكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور الثقافية والخيرية، والاستاذة هالة أبو العز رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية و المقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي حول معدلات ونسب التنفيذ الحالية الخاصة بأعمال تطوير المرحلة الثانية من منطقة فاطمة الزهراء بالضواحي، والتي تشهد أكبر خطة تطوير ورفع كفاءة شاملة منذ إنشاءها، وتشمل أعمال التطوير رفع كفاءة ورصف جميع الشوارع الداخلية بالمنطقة، وصيانة الأعمدة الكهربائية وتوصيل المياه، وتركيب شبكة صرف صحى جديدة ، وزيادة الطابع الجمالى ودهانات واجهات العمارات السكنية من الداخل والخارج وترميم العمارات السكنية.

وأكد محافظ بورسعيد أنه سيجري جولات أسبوعية لمتابعة سير العمل اولا بأول، مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من اعمال التطوير خلال شهر ونصف، ووجه محافظ بورسعيد بالننسيق الكامل بين مؤسسة مشكاة نور و الجهات التنفيذية بمحافظة بورسعيد ممثلة في مديرية الإسكان ووحدة تطوير العشوائيات والمقاولون المسؤولون عن المشروع، لسرعة تنفيذ الأعمال على أعلى درجة من الكفاءة واالتزام بالموعد الزمني المحدد للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل.

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود مؤسسة مشكاة نور، ودورها المجتمعي الفعال، والمشاركة في تطوير عدد من المناطق السكنية بالمحافظة، وخلال جولته، التقى محافظ بورسعيد عددا من المواطنين، واستمع لٱرائهم حول التطوير الجاري بالمحافظة، حيث وجه المواطنون الشكر للمحافظ على جهود التطوير في فاطنة الزهراء وجولاته المكوكية للمتابعة اولا بأول.

محافظ بورسعيد يشدد على ازالة الاشغالات و الأكشاك المخالفة داخل منطقة فاطمة الزهر IMG-20230705-WA0013 IMG-20230705-WA0012 IMG-20230705-WA0010 IMG-20230705-WA0008 IMG-20230705-WA0009 IMG-20230705-WA0011 IMG-20230705-WA0007 IMG-20230705-WA0006

كما شدد المحافظ على رئيس حي الضواحي بسرعة ازالة الاشغالات و الأكشاك المخالفة في الشوارع الداخلية بمنطقة فاطمة الزهراء، ورفع كفاءة مستوى النظافة بالمنطقة ، وأكد المحافظ أن المرحلة الثانية من المنطقة ستشهد أعمال أسفلت للطرق، ووضع الأنترلوك، وتطوير مداخل العمارات، فضلا عن رفع كفاءة الوحدات السكنية من الداخل، ودهان واجهات العمارات السكنية لتحقيق المظهر الحضاري بالمنطقة.

ياتي ذلك ضمن الخطة الشاملة للتطوير والتي تساهم في توفير حياة كريمة للمواطن بمنطقة فاطمة الزهراء، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه من تطوير.