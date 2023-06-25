لتعزيز العلاقات وزيادة الإنتاج.. وزارة العمل تنظم زيارات ميدانية للمنطقة الصناعية ببورسعيد

نظّمت مديرية العمل ببورسعيد زيارة ميدانية لعدد 3 شركات بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك فى ضوء توجيهات الوزير حسن شحاتة وزير العمل بأهمية الدور الفعال لوزارة العمل والدور التوعوي الذي تقوم به لاستقرار مناخ العمل وتعزيز علاقات العمل وزيادة الانتاج .

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريره للوزارة ، أن الزيارة تأتي لما لهذه المنطقة من أهمية كبيرة في مجال الصناعة وتعبتر إحدى الركائز الأساسية فى خطط التطوير والتنمية وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير، بالإضافة إلى تشغيل العمالة والمساهمة في خفض معدلات البطالة. حيث تم إنشاء المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بقرار رئيس مجلس الوزراء سنة 1994 بمساحة 798 فدان و تضم 6 مناطق صناعية ( منطقة الحوض السمكي ، منطقة بحري الحوض السمكي ، المناطق C7، C8 ، C9 منطقة قبلي C9 )، وووفقا لتوجهات الدولة لانشاء المجمعات الصناعية الصغيرة لتشغيل الشباب تم إنشاء مجمع للصناعات الصغيرة 58 مصنع ومجمع للصناعات المتوسطة 54 مصنع ، ضمن 118 مصنع يوجد بالمنطقة الصناعية 321 مصنع منتج ، وأربعون مصنع تحت الانشاء .

‏وأشار مديري المديرية إلى أن الزيارة بدأت بمصنع مؤمن للعطور والبخور حيث استقبل محمد سعد صاحب الشركة وفد المديرية وتم عرض فيلم تسجيلي عن انجازات الشركة حيث ينتج المصنع المعطرات ومستحضرات التجميل و المنتجات العطرية ويستهدف التصدير لافريقيا و دول الخليج وأوروبا ويشهد تصدير أول شحنة للخارج ضمن التوسعات التي يشهدها المصنع ويقع علي مساحة 2000 متر و يوفر 104 فرص عمل ينتج البخور بجودة عالية و ساهم في انتاج 47 نوعًا من البخور، وألقى مدير المديرية كلمة لعمال الشركة خلال الجولة الميدانية بأقسام الإنتاج بالمصنع أفاد فيها بأن دور و رسالة وزارة العمل هي تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ورعاية وحماية حقوق العمال و التوعية بالحقوق و الواجبات وأهمية الحفاظ على أسرار العمل.. وختام الزيارة قدم صاحب الشركة درعًا يكرم فيه عمال الشركة مدير المديرية علي الجهود المبذولة من المديرية والدور التوعوى التى تقوم به.

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وفي الزيارة الثانية كان في استقبال مدير المديرية والوفد المرافق له السيد حسين صاحب الشركة والذي رافق الوفد في جولة ميدانية أوضح فيها جميع مراحل الإنتاج للأسماك المدخنة لتخرج بأعلي جودة وافضل التقنيات الحديثة المطوره وتصدر للخارج، موضحاً أن النشاط الرئيسي للشركة إنتاج الاسماك المدخنة و عدد العمال 170 عاملاً ينتج المصنع (سمك السلمون – هيرنج كافيار – تونا – انشوفيز ماكريل) بتقنية متقدمة و جودة شاملة و خبرة فنية مدربة تدريبا عاليا يصدر المصنع منتجاته لدول أوروبا و الشرق الاوسط .

واختتمت الجولة بالزيارة الثالثة لشركة كابسي للدهانات وقام المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة الشركة باستقبال وفد المديرية وتم للوقوف علي كافة المستجدات والتأكيد علي أهمية رعاية وحماية حقوق العمال وتأمين بيئة العمل وتدريب الشباب لتأهيلهم لسوق العمل وتوفير فرص العمل اللا ئقة ، حيث أن شركة كابسي للدهانات تقع علي مساحة 238 الف متر مربع و تنتج الشركة دهانات السيارات و المباني و الاخشاب و الريزين و الاحبار وعدد العمال 1850 عامل و يصدر حوالي 35% من انتاجه الي 65 دولة .

وأضاف مدير المديرية أن مشروعات المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد بها : 74 مصنع للملابس الجاهزة ، والصناعات الجلدية 22 مصنعًا، وصناعة المنسوجات 20 مصنع ، والصناعات الكيماوية 19 مصنع ، وصناعة التعبئة و التغليف 20 مصنع ، والصناعات المتنوعة 10 مصانع الصناعات الورقية 12 ، الصناعات المعدنية 46 مصنع ، الصناعات البلاستيكية 20 ، الصناعات الغذائية 17 مصنع ، الصناعات الكهربائية 24 ، صناعة مواد البناء 18 ، الصناعات الخشبية 12 ، صناعة الرخام 5 ، صناعة السجاد مصنعين .

ورافق مدير المديرية بالجولة : لمياء محمود مديرة إدارة الرعاية و أمل يوسف مديرة مكتب تفتيش بورسعيد والمفتشين رشا عكاشة ، ورشا توفيق ، ونهي رمضان ، وليلي المصري ، ومروة علي.