محافظ بورسعيد: زيادة الحدائق والمسطحات الخضراء على جانبي الطرق بحي الضواحي

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل الجاري في تطوير ورفع كفاءة شارع محمد عبده الفاصل بين منطقتى بنك الإسكان وشباب الخريجين بالضواحي، خلال جولته الميدانية الموسعة لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تطويرها، حيث رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، وهالة أبو العز رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية والمقاولين المسئولين عن تنفيذ المشروع.

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في تطوير شارع محمد عبده | صور IMG-20230705-WA0020 IMG-20230705-WA0022 IMG-20230705-WA0021 IMG-20230705-WA0019 IMG-20230705-WA0023 IMG-20230705-WA0015 IMG-20230705-WA0016 IMG-20230705-WA0014

وشدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على إزالة كافة الإشغالات والتعديات والأكشاك المخالفة في محيط الشارع، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي، ومنع التعدى على حرم الطريق، كما وجه بزيادة نسبة الحدائق والمسطحات الخضراء على جانبي الطريق، بالتنسيق بين حي الضواحي ومديرية الطرق والجهات المختصة بالعمل.

وأكد المحافظ أن الشارع شهد أعمال على درجة عالية من الكفاءة، حيث تشمل إحلال أعمدة الإنارة العامة وتقليل مساحة الأرصفة لتوسعة الشارع، ورصف وأعمال أسفلت بالطريق، وزيادة المسطحات الخضراء.

ووجه بتكثيف معدلات العمل والتنسيق بين كافة الجهات المختضة للانتهاء من تطوير الشارع وإزالة الإشغالات في أقرب وقت.