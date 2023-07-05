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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

خبير سياحي: واحدة من أكبر السفن الشراعية بالعالم في ضيافة بورسعيد

سفن
سفن

قال الدكتور حسام هزاع، خبير سياحي، إن فكرة سياحة اليوم الواحد موجودة في مصر منذ فترة طويلة للغاية، وتأتي السفن العملاقة ضيافة بسواحل مصر مثل ميناء الإسكندرية وبورسعيد وتضم أفواجاً سياحية كبيرة، مشيرا إلى أن المركب الشرعي الذي جاء لميناء بورسعيد من أكبر السفن الشراعية بالعالم.

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وأضاف «حسام هزاع»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك مراكب شراعية كبيرة تصل الأعداد بها إلى 3000 فرد غير طاقم السفينة الذي يبلغ 1500 فرد، متابعا أن هذه السفن ترسي في ميناء الإسكندرية أو ميناء بورسعيد ويتم توفير أتوبيسات كثيرة يبلغ عددها 50 أتوبيسا من أجل زيارة أفواج السفن للمناطق الأثرية كالأهرامات أو المتحف المصري وغيرهم.

وتابع، أن مصر تولي اهتماما كبيرا برحلات سياحة اليوم الواحد والمراكب الشراعية التي تأتي للموانئ المصرية، مؤكدا أهمية سياحة اليوم الواحد وسياحة «الترانزيت» التي تستمر لبعض الأيام كون مصر تستقل أعداداً كبيرة من السياح بجنسيات مختلفة وثقافات متنوعة كما أن متوسط إنفاقهم في اليوم يكون كبير للغاية، لافتا إلى أنه كان هناك سياحة اليوم الواحد بالطيران الشارتر من قبرص قبل 25 يناير.
 

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