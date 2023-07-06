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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على الترتيب العام لمشروع رياضة المرأة المقام فى بورسعيد

تعرف على الترتيب
تعرف على الترتيب العام لمشروع رياضة المرأة المقام فى بورسعيد

اختتم بمحافظة بورسعيد فعاليات اللقاء الرياضي المجمع لرياضات المرأة والذي استضافته المدينة الشبابية  علي مدار ثلاث أيام  والتى أقيمت منافساتها  برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وحظيت بمتابعة اللواء أركان حرب  عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الذي أولي اهتماما ملحوظا بضيوف المدينة الباسلة الذين يمثلون 10 محافظات ، باجمالي 250 مشاركة  .

 أشرف  عبدالفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب و الرياضة فى بورسعيد علي الاستعدادات النهائية عملا علي انجاح المشروع القومي لرياضات المرأة المصرية ، والذي تنظمه الادارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتورة سونيا عبد الوهاب والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية  .

فيما بذلت اللجنة المنظمة جهودا مضنية لانجاح اللقاء المجمع والذي ضم ألعاب ( كرة اليد - الطائرة - تنس الطاولة - الكاراتية - العروض الرياضية ) .. وتشكلت اللجنة الوزارية من الأستاذة مريم عياد والأستاذ ابراهيم زكريا و سمر محمود .
 

تعرف على الترتيب العام لمشروع رياضة المرأة المقام فى بورسعيد

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 بينما قاد  خالد النحلة وكيل مديرية بورسعيد للرياضة فريق العمل البورسعيدي الذي ضم عماد مختار مدير إدارة الرياضة ونسرين نور الدين وكيل الادارة والأخصائيين الرياضيين  : د. أحمد حسانين و الكباتن محمد الموجي وأحمد حسن عبد السلام وعمرو  الزيات وسماح عادل والمشرف المالي حكمت فريد  .
 

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وقد استمتعت المحافظات المشاركة بالعرض الفني الذي قدمه فريق كيدز شو  بقيادة المدرب فيكتوريا والتابع لإدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضية فى بورسعيد ، وتفاعلت مع فرشاته الراقصات الصغيرات أعضاء فرق المحافظات المشاركة وهي : ( السويس ، المنوفية ، الاسماعيلية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، أسيوط ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الدقهلية ، بورسعيد  .
وأعربت المشاركات في اللقاء المجمع لرياضات المرأة ، عن سعادتهن بالمعالم السياحية الجديدة بمحافظة بورسعيد والتي أضافت إليها مزايا أخري إلي جانب ماتحظي به من مناخ معتدل وإمكانيات تجعلها تتصدر المحافظات المصرية حضاريا ، وحرصت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد علي شرحت المعالم السياحية الجديدة والتي جعلت المحافظة حاليا قبلة سياحة اليوم الواحد ، وخاصة فيما تحققه من انتعاشه في محال السياحة الرياضية  .

بورسعيد السويس الاسماعيلية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الإدارة العامة للقاعدة الشعبية الشباب والرياضة مديرية الشباب و الرياضه وزير الشباب والرياضة

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