اختتم بمحافظة بورسعيد فعاليات اللقاء الرياضي المجمع لرياضات المرأة والذي استضافته المدينة الشبابية علي مدار ثلاث أيام والتى أقيمت منافساتها برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وحظيت بمتابعة اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الذي أولي اهتماما ملحوظا بضيوف المدينة الباسلة الذين يمثلون 10 محافظات ، باجمالي 250 مشاركة .

أشرف عبدالفتاح حافظ مدير عام مديرية الشباب و الرياضة فى بورسعيد علي الاستعدادات النهائية عملا علي انجاح المشروع القومي لرياضات المرأة المصرية ، والذي تنظمه الادارة المركزية للتنمية الرياضية بقيادة الدكتورة سونيا عبد الوهاب والدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الادارة العامة للقاعدة الشعبية .

فيما بذلت اللجنة المنظمة جهودا مضنية لانجاح اللقاء المجمع والذي ضم ألعاب ( كرة اليد - الطائرة - تنس الطاولة - الكاراتية - العروض الرياضية ) .. وتشكلت اللجنة الوزارية من الأستاذة مريم عياد والأستاذ ابراهيم زكريا و سمر محمود .



تعرف على الترتيب العام لمشروع رياضة المرأة المقام فى بورسعيد IMG-20230706-WA0042 IMG-20230706-WA0039 IMG-20230706-WA0041 IMG-20230706-WA0038 IMG-20230706-WA0034 IMG-20230706-WA0035 IMG-20230706-WA0033 IMG-20230706-WA0025 IMG-20230706-WA0015 IMG-20230706-WA0012

بينما قاد خالد النحلة وكيل مديرية بورسعيد للرياضة فريق العمل البورسعيدي الذي ضم عماد مختار مدير إدارة الرياضة ونسرين نور الدين وكيل الادارة والأخصائيين الرياضيين : د. أحمد حسانين و الكباتن محمد الموجي وأحمد حسن عبد السلام وعمرو الزيات وسماح عادل والمشرف المالي حكمت فريد .





وقد استمتعت المحافظات المشاركة بالعرض الفني الذي قدمه فريق كيدز شو بقيادة المدرب فيكتوريا والتابع لإدارة الطلائع بمديرية الشباب والرياضية فى بورسعيد ، وتفاعلت مع فرشاته الراقصات الصغيرات أعضاء فرق المحافظات المشاركة وهي : ( السويس ، المنوفية ، الاسماعيلية ، البحيرة ، كفر الشيخ ، أسيوط ، الوادي الجديد ، القليوبية ، الدقهلية ، بورسعيد .

وأعربت المشاركات في اللقاء المجمع لرياضات المرأة ، عن سعادتهن بالمعالم السياحية الجديدة بمحافظة بورسعيد والتي أضافت إليها مزايا أخري إلي جانب ماتحظي به من مناخ معتدل وإمكانيات تجعلها تتصدر المحافظات المصرية حضاريا ، وحرصت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد علي شرحت المعالم السياحية الجديدة والتي جعلت المحافظة حاليا قبلة سياحة اليوم الواحد ، وخاصة فيما تحققه من انتعاشه في محال السياحة الرياضية .