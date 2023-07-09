محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من إدارات الديوان العام

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، سير ومستجدات الأعمال في عدد من المشروعات التي تشرف عليها إدارات أملاك الدولة و المساحة و التخطيط العمراني بالديوان العام، جاء ذلك بحضور المهندس المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، و عدد من مديري الإدارات المختصة و مستشاري المحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديري الإدارات حول الجهود المبذولة في عدد من الملفات، كما تم استعراض مستجدات سير العمل في عدد من المشروعات من خلال عرض مستشار المحافظة للمساحة للموقف التنفيذي الحالي.

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة عدد من المقترحات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل، كما وجه بسرعة إنجاز العمل في عدد من الملفات الهامة، ومواكبة أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، موجها باستمرار تطوير الأداء وتكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من العمل.