عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بعدد من إدارات الديوان العام

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع مستجدات سير العمل في عدد من المشروعات

تابع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم،  سير ومستجدات الأعمال في عدد من المشروعات التي تشرف عليها إدارات أملاك الدولة و المساحة و التخطيط العمراني بالديوان العام،  جاء ذلك بحضور  المهندس المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، والاستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، و عدد من  مديري الإدارات المختصة و  مستشاري المحافظة.

بورسعيد .. السجن المشدد 10 سنوات لسائق يتاجر في المواد المخدرة | تفاصيل

جامعة بورسعيد تتقدم في تصنيف التايمز البريطاني العالمي 2023

واستمع محافظ بورسعيد لشرح موجز من مديري الإدارات حول الجهود المبذولة في عدد من الملفات، كما تم استعراض مستجدات سير العمل في عدد من المشروعات من خلال عرض مستشار المحافظة للمساحة للموقف التنفيذي الحالي.

محافظ بورسعيد يرفض السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة

بورسعيد .. السجن المشدد 10 سنوات لسائق يتاجر في المواد المخدرة | تفاصيل

ووجه محافظ بورسعيد بدراسة عدد من المقترحات الخاصة بالمشروعات الجاري تنفيذها والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل،  كما وجه بسرعة إنجاز العمل في عدد من الملفات الهامة، ومواكبة أعمال التطوير التي تشهدها محافظة بورسعيد في كافة القطاعات، موجها باستمرار تطوير الأداء وتكثيف الجهود،  بما يضمن تحقيق أفضل مستوى من العمل.

بورسعيد التايمز البريطاني اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرسلت فيديوهات عارية بغرفة النوم.. شاب مصري يستدرج ثرية خليجية | تفاصيل

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

قرار حازم من وزارة الشباب والرياضة بشأن عزل رئيس الزمالك

مصير المتهمين في مقتل طبيب الساحل.. تفاصيل جديدة

رفض مصافحته.. نجم المنتخب الأولمبي يحرج فوزي لقجع على منصة التتويج |شاهد

ناقد رياضي يصدم كهربا قبل ساعات من انتهاء مهلة سداد غرامة الزمالك

صورة في اليونان.. غادة عادل تثير التكهنات حول عودتها لطليقها مجدي الهواري

قرار عاجل من كاف بشأن القوائم الإفريقية للأندية .. تفاصيل

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

أشاد بجهود العاملين.. وزير الصحة يتفقد المقر الرئيسي للإسعاف بـ كوم الدكة

قبول دفعة جديدة يالكليات العسكرية وخريجى الجامعات حملة المؤهلات العليا|اعرف الشروط والتفاصيل

لماذا صلاة العصر سرية؟.. افعل مثل النبي ولا تجهر بها لـ7 أسباب

ماكرون يحذر من خطر الصين ويرفض مشروع الناتو في اليابان

بعد اقترابه من تحقيق 100 مليون مشترك| ثريدز يقودك للحبس بهذه الحالات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنازتان في يومين.. وفاة شاب بعد ساعات من رحيل والده

بجامعة المنصورة| تفاصيل اكتشاف دواء جديد يعالج السرطان في 10 أيام

الداخلية تنظم الملتقى الثالث لشباب المناطق الحضارية الجديدة |صور

مارك وابنته يشعلان السوشيال ميديا لسبب غريب.. شاهد الصورة

فيديو

إمام عاشور أهلاوي.. الخطيب يتدخل واللاعب يوافق ومحاولات زملكاوية للتسخين.. فيديوجراف

حكاية مشهد أكاديمية الفنون.. أزمة تضرب «ليه لأ» ومطالبات بالاعتذار وتدخل نقابة التمثيل

حريق جمصة .. إخلاء عمارتين وسقوط ضحايا

الذهب يتراجع بقوة وعيار 21 يسجل أدنى مستوى منذ فترة .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ