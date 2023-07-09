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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد يرفض السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة

محافظ بورسعيد يشدد
محافظ بورسعيد يشدد على عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أ

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 (المرحلة الثالثة) لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطيه مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات  تعدي لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة 75 فدان ضمن الموجة 21 (المرحلة الثالثة) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

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وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه.

محافظ بورسعيد يشدد على عدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة

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