بورسعيد.. مشكاة نور تتحمل تكاليف الدراسة الجامعية للأولى على الجمهورية دبلوم تجاري

كلف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مؤسسة مشكاة نور برئاسة الدكتورة نور الهدى الجمال بتحمل كافة النفقات المتعلقة بدراسة الطالبة ندي عبد الباقي الحاصلة علي المركز الأول جمهورى دبلوم تجاري مدرسة زينب الكفراوي وتقديم كافة الإمكانات التي توفر للطالبة التفوق الدائم بشكل مستمر وتوجيه كافة أوجه الدعم للأسرة بأكملها .



وشدد محافظ بورسعيد على ان الطالبة استطاعت رغم الظروف تحدي كافة المعوقات وتقديم نموذج ناجح للمجتمع البورسعيدي.

وهنأ اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الطالبة ندي عبدالباقي أحمد بمدرسة زينب الكفراوي ، والحاصلة على المركز الاول على مستوي الجمهورية في شهادة الدبلوم الفنية بنظام الثلاث سنوات لعام 2023

وتمنى محافظ بورسعيد للطالبة ندى عبد الباقي ، مزيد من النجاح والتفوق في حياتها الدراسية والمهنية القادمة، مؤكدا على فخره بما حققته الطالب من مركز متقدم على مستوى الجمهورية خلال امتحانات دبلوم الدراسة الفنية التجارية، معربا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من شباب بورسعيد والذين دوما يرفعون اسم المحافظة عاليا في مختلف المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، من خلال التدريب والتأهيل المستمر للطلاب خلال وبعد فترة الدراسة، تماشيا مع توجهات الدولة المصرية نحو تطوير التعليم الفني والاستفادة من خريجيه في العديد من المجالات.

يذكر أن الطالبة ندي عبد الباقي أحمد عبد الباقي ، حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم الدراسة الفنية التجارية بنظام الثلاث سنوات، بمجموع درجات 600 درجة، وبنسبة نجاح 98,17 % ، وتخصصها فني سكرتير ، بمدرسة زينب الكفراوي بنات.