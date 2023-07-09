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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري بطلا لمجموعة بورسعيد والمعارف الوصيف بدوري كرة القدم الشاطئية.. صور

المصري بطلا لمجموعة
المصري بطلا لمجموعة بورسعيد والمعارف الوصيف بدوري كرة القدم

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء السبت، ختام بطولة مجموعة بورسعيد بدوري كرة القدم الشاطئية عن موسم 2023، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم على شاطئ بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشهد ختام بطولة الشاطئية

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جاء ذلك بحضور: دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد ابو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف على الكرة الشاطئية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والاستاذ  محمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ وجمال نوفل، المدير التنفيذي للمنطقة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية. 

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وفاز النادي المصري على نادي المريخ بأربع أهداف مقابل هدم في ختام مباريات البطولة، ليحصد النادي المصري المركز الأول على مجموعة بورسعيد، بينما فاز بالمركز الثاني نادي المعارف، وحصد المركز الثالث نادي المريخ، وسلم محافظ بورسعيد كأس البطولة والميداليات للفائزين.

وشارك بالبطولة التي أقيمت على شاطئ بورسعيد على مدار 6 أيام، 7 فرق من أندية بورسعيد وهي: المصري، والمريخ، المعارف، بورفؤاد، الفنار، غزل بورسعيد، ومركز شباب القابوطي.

بورسعيد الاتحاد المصري لكرة القدم الشباب والرياضة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عادل الغضبان محافظ بورسعيد مجلس إدارة الإتحاد المصري مديرية الشباب والرياضة

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