المصري بطلا لمجموعة بورسعيد والمعارف الوصيف بدوري كرة القدم الشاطئية.. صور

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء السبت، ختام بطولة مجموعة بورسعيد بدوري كرة القدم الشاطئية عن موسم 2023، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم على شاطئ بورسعيد.

محافظ بورسعيد يشهد ختام بطولة الشاطئية IMG-20230709-WA0017 IMG-20230709-WA0018 IMG-20230709-WA0011 IMG-20230709-WA0016 IMG-20230709-WA0019

جاء ذلك بحضور: دكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ومحمد ابو الوفا، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري والمشرف على الكرة الشاطئية، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ والاستاذ محمد ياسين، رئيس منطقة بورسعيد، وعبد الفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، والدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ وجمال نوفل، المدير التنفيذي للمنطقة، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية.

وفاز النادي المصري على نادي المريخ بأربع أهداف مقابل هدم في ختام مباريات البطولة، ليحصد النادي المصري المركز الأول على مجموعة بورسعيد، بينما فاز بالمركز الثاني نادي المعارف، وحصد المركز الثالث نادي المريخ، وسلم محافظ بورسعيد كأس البطولة والميداليات للفائزين.

وشارك بالبطولة التي أقيمت على شاطئ بورسعيد على مدار 6 أيام، 7 فرق من أندية بورسعيد وهي: المصري، والمريخ، المعارف، بورفؤاد، الفنار، غزل بورسعيد، ومركز شباب القابوطي.