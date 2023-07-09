المصري يحذر من استغلال اسم وشعار وقميص النادي دون موافقته

حذرت إدارة النادي المصري ، كافة الجهات سواء من الشركات أو الأشخاص من استغلال إسم وشعار النادي، وكذلك القميص الخاص بالفريق الأول للكرة بالنادي ، سواء للموسم الكروي المقبل 2024/2023 أو المواسم السابقة له دون الحصول على الموافقة الرسمية من مجلس إدارة النادي.

وأكد رجب عبد القادر نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري ، أن استغلال اسم النادي وشعاره في الترويج للمنتجات دون الحصول على الموافقة الرسمية من الإدارة يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، خاصة وأن اسم وشعار النادي قد تم تسجيلهما بإدارة العلامات التجارية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منذ الثالث من مايو عام 2017.



وشدد رجب عبد القادر على احتفاظ إدارة النادي المصري بحقها في اتخاذ كافة الاجراءات التي تحفظ للنادي المصري حقوقه القانونية.