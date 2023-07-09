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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة: نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الأعطال المفاجئة

رئيس مياه القناة..
رئيس مياه القناة.. أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل ال

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، أن مهندسو وفنيون وعمال الشركة تعاملوا فورا باحترافية مع عدد من الكسور والأعطال المفاجئة في عدة مناطق مختلفة وتم أصلاحها في وقت قياسي وفي مدة زمنية وجيزة بمحافظات" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، انه قد اصدر تعليمات مشدده بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، مؤكداً إننا أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الأعطال المفاجئة، بأشراف وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات علي أرض الواقع.

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وقال رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم أصلاح أعطال مفاجئ في خط 600 مم المغذي لقرية الأبطال والتقدم وشرق البحيرات، كما تم إصلاح كسر مفاجئ في خط 3 بوصة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وتم إصلاح خط 4 بوصة بعزبة الغطوس، وإصلاح خط 4 بوصة بعزبة الهجانة، وذلك تحت إشراف مباشر من المهندس نبيل عزرا رئيس منطقة القنطرة شرق، ومحمد ممدوح رئيس الشبكات.

رئيس مياه القناة.. أصبحنا نجني ثمار التدريب الجيد للتعامل السريع مع الأعطال المف

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كما تم إصلاح عطل في كسر مفاجئ بخط قطر 300 مم بمدينة فايد، وإصلاح خط قطر 8 بوصة علي طريق ترعة السويس بمدينة فايد، إصلاح خط 400 مم بر أيمن ترعة الإسماعيلية بمدينة أبوصوير، وإصلاح خط 8 بوصة بمنطقة السماكين، كما تم إصلاح خط قطر 10 بوصة بمنطقة المحسمة أسفل كوبري محور 30 يونيه التابعة لمنطقة القصاصين، وإصلاح خط قطر 600 مم الدوايدة أبوعليان بالتل الكبير.

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