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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لطلاب الشهادة الإعدادية.. محافظ بورسعيد يوافق على خفض درجات القبول بالثانوى العام

محافظ بورسعيد يصدق
محافظ بورسعيد يصدق على النزول بمجوع الثانوى العام

صدق اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد على خفض مجموع درجات القبول الثانوى العام للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ إلى ٢٤٠ درجة.

ووجه محافظ بورسعيد التصديق للدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية و التعليم فى بورسعيد للتنفيذ كمرحلة ثانية للقبول بالثانوى العام اعتبار من ١٩ يوليو وحتى ٣ أغسطس وفق الحدود الرسمية الخاصة بمدارس المرحلة الأولى.  

كان محافظ بورسعيد صدق على تنسيق الثانوى العام عقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ٢٤٥.٥ وفق المصبات الرسمية للمدارس الإعدادية.

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وأوضحت مصادر سياسية أن تصديق محافظ بورسعيد جاء وفق مذكرة قدمتها الكتلة البرلمانية للنواب بالمحافظة فى استجابة لمطالب أولياء الأمور حرصا على إيجاد مكان فى التعليم الثانوى لابنائهم هذا العام مع ارتفاع مجاميع الطلاب.

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