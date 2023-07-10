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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وصول قطار التطوير داخل محافظة بورسعيد لمنطقة قبضايا بحي الزهور| تفاصيل

صدى البلد

وصل قطار التطوير داخل محافظة بورسعيد لمنطقة قبضايا بحي الزهور حيث تم تطوير ورفع كفاءة المنطقة، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها، لأحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور.

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وشهدت منطقة قبضايا بحي الزهور للمرة الأولى من نوعها خطة تطوير شاملة،  بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المنطقة،  حيث شملت أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة، رصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية وطلاء واجهات العمارات السكنية بلون موحد، وتطوير شبكات الصرف الصحي وزيادة معدلات الإضاءة ووضع الإنترلوك وشبكات تصريف الأمطار وصيانة أعمدة الاضاءة ، كما تشهد أيضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع و الإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية.

وصول قطار التطوير داخل محافظة بورسعيد لمنطقة قبضايا بحي الزهور | تفاصيل

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وتابع محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، من خلال جولات مستمرة سير أعمال التطوير بالمنطقة . 

 وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة،  لافتا أنه كان هناك متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المختصة لمعدلات العمل بما ساهم في سرعة إنجاز الأعمال،  للاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا،  مشيرا أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور،  هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا . 

كما أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، انه يتم إزالة كافة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري،بمنطقة قبضايا بنطاق حي الزهور، وشدد على منع تواجد الاشغالات والمخالفات مرة أخرى، مؤكدًا متابعته المستمرة لهذا الملف، نظرًا لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري وما يتم انجازه من أعمال تنموية بمدينة بورسعيد 

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد،  أن منطقة قبضايا تعد أحدث منطقة شهدت اعمال تطوير ورفع كفاءة بحي الزهور، لافتاً أن بورسعيد تحقق حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير المناطق السكنية  توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات. 

 

 وأشار محافظ بورسعيد أنه يتم تطوير عدد من الطرق بحي الزهور بالتوازي، لرفع كفاءة وتجميل الشوارع بحي الزهور والذي يعد أكثر الاحياء كثافة سكنية، مشددا على الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال التطوير.

كما أشاد المحافظ بأعمال التطوير التي شهدتها المنطقة والتي جاءت على أعلى مستوى،  ضمن الطفرة التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة.

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