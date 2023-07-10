بورسعيد تفتح أبواب استثمارها أمام الصين

استقبل المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، وفد مدينة " دونج يانج " الصينية الثقافي والتعليمي، وذلك لبحث سبل التعاون في عدد من المجالات، الثقافية، والتعليمية و الصناعية.... إلخ.

وخلال اللقاء ، تم عرض فيلم تسجيلي يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد، واستعرض نائب المحافظ، المشروعات القومية والتطور الذي شهدته بورسعيد مؤخرا في كافة المجالات ، بما تشمله من قطاعات تجارية وصناعية و سياحية وتعليمية وزراعية، فضلا عن موقع المحافظة المتميز.

إضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية والمشروعات بغرب بورسعيد، والصناعات القائمة بجنوب بورسعيد ، والمشروعات التي شهدتها المحافظة للمرة الأولى كالتحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل، فضلا عن التطور السياحي والتعليمي والثقافي بمحافظة بورسعيد.

وأوضح المهندس عمرو عثمان أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة.

وأشار نائب محافظ بورسعيد إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية ، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

و أكد نائب محافظ بورسعيد ان المحافظة ترحب بالتعاون المثمر مع الجانب الصيني ، والذي يساهم في توطيد العلاقات بين الجانبين.

ومن جانبهم، توجه الوفد الصيني لنائب محافظ بورسعيد بالشكر على حسن الاستقبال، كما استعرض الوفد شرحا حول مقومات ومميزات مدينة "دونج يانج " الصينية ، و أوجه التشابه بينها وبين محافظة بورسعيد، فضلا عن تطلعاتهم في التعاون المثمر مع بورسعيد، خاصة بعد التطور الغير مسبوق على أرض المحافظة.