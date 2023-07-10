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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم بورسعيد تناقش آليات وإجراءات تحويل الطلاب بين المدارس الخاصة

وكسل تعليم بورسعيد
وكسل تعليم بورسعيد

ترأست الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا استهدف مديري الإدارات التعليمية وأصحاب ومديري المدارس الخاصة بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

تعليم بورسعيد يناقش آليات وإجراءات تحويل الطلاب بين المدارس الخاصة

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وأوضحت وكيل أول الوزارة أن الاجتماع ناقش آليات وإجراءات تحويل الطلاب بين المدارس الخاصة فى بورسعيد من خلال الكتاب الدوري رقم 40 بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على جميع المستويات والمراحل التعليمية المختلفة.

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وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن تعليم بورسعيد قد أعلن عن موعد بدء قبول طلبات التحويل بين المدارس وذلك خلال الفترة من 1 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس الجاري وفقا لنص الكتاب الدوري رقم 40.

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