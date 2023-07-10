تعليم بورسعيد تناقش آليات وإجراءات تحويل الطلاب بين المدارس الخاصة

ترأست الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، اجتماعا استهدف مديري الإدارات التعليمية وأصحاب ومديري المدارس الخاصة بحضور الأستاذ محمود بدوي مدير عام التعليم العام.

تعليم بورسعيد يناقش آليات وإجراءات تحويل الطلاب بين المدارس الخاصة IMG-20230710-WA0098 IMG-20230710-WA0096 IMG-20230710-WA0095 IMG-20230710-WA0097 IMG-20230710-WA0094 IMG-20230710-WA0093 IMG-20230710-WA0092

وأوضحت وكيل أول الوزارة أن الاجتماع ناقش آليات وإجراءات تحويل الطلاب بين المدارس الخاصة فى بورسعيد من خلال الكتاب الدوري رقم 40 بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على جميع المستويات والمراحل التعليمية المختلفة.

وأضافت الدكتورة هالة عبد السلام أن تعليم بورسعيد قد أعلن عن موعد بدء قبول طلبات التحويل بين المدارس وذلك خلال الفترة من 1 يوليو الجاري وحتى 15 أغسطس الجاري وفقا لنص الكتاب الدوري رقم 40.