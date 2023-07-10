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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لطالب أنشأ صفحتين على فيسبوك وابتز فتاة بأسيوط

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط ، طالبا بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامه بإنشاء صفحتين وهميتين على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك  وإرسال صور مفبركة لطالبة بجامعة أسيوط محاولا ابتزازها ماديا وطلب منها إقامة علاقة غير شرعية .

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر و إبراهيم علام عبد الحليم الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وفنجري عبد الرحيم .

تعود وقائع القضية رقم 23795 لسنة 2022 جنايات منفلوط  إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بلاغا من " ايريني . ع . م " طالبة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط ، انه فوجئت بحساب على موقع التواصل الاجتماعي باسم " مرمر مارينا أنتي " أرسل لها صورة مفبركة إباحية لها على تطبيق ماسنجر وقام بتهديدها وابتزازها وطلب منها التحدث معها فيديو حتى يشاهد جسمها وبعدها قام بعمل صفحة باسم " سارة لتفسير الأحلام " وأرسل لها نفس الصورة الإباحية وطلب منها مبلغ 5000 جنيه .

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وتوصلت تحريات الرائد مصطفى محمد محمود مفتش مباحث  بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإدارة البحث الجنائي بأسيوط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة يدعى " مارك . ح . ن " طالب مقيم بجوار منزل المجني عليها .

وكشفت تحريات النقيب ياسين محمد معاون مباحث مركز شرطة منفلوط قيام المتهم بمراسلة المجني عليها ومحاولة ابتزازها وقام بنشر صور مزيفة فاضحة لها وطلب منها مبلغ مالي وإقامة علاقة جنسيه معها .

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