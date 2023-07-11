عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة بتشهد أوسط

الصلاة
الصلاة

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن سنة الظهر القبلية قال بعض أهل العلم إنها ركعتان قبل الفريضة وركعتان بعدها، ولكن هناك من قال أربع قبل الظهر وركعتان بعده وكلاهما صحيح ولكن ما ورد أن النبي كان يصلي اثنان قبل الظهر ومثلهما بعده.

وأضاف "عاشور"، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء وهو رأي غير مؤكد، أن بعض العلماء قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى قبل الظهر أربع وبعد الظهر أربع حرم الله جسده على النار".

وتابع: السنن بوجه عام تجبر الخلل في الصلاة وتزرع الخشوع في القلب ومن أكثر من النوافل والسنن تجده خاشعا ومتدبرا في صلاة الفريضة.
 

حكم العقيقة وفضلها وهل يجوز للمستطيع تركها؟.. مجدي عاشور يجيب

ما هو التصرف الشرعي لشخص صلى العصر ثلاث ركعات ناسيا ؟

هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة
أرسل شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول فيه "هل يجوز أداء سنة الظهر القبلية 4 ركعات بتشهد أوسط وأخير مثل صلاة الظهر؟".

رد الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء على خدمة البث المباشر للرد على أسئلة المتابعين، قائلا "نعم، يجوز ولكن يفضل أن تكون مثنى مثنى أفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم".

هل أداء أربع ركعات قبل العصر من السنن الرواتب؟

قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية إن صلاة أربع ركعات قبل العصر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة.

وأضاف «الجندي» ل«صدى البلد»، أن صلاة أربع ركعات قبل العصر ليست من السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن وقت أدائها ممتد من دخول وقت العصر وينتهي بإقامة صلاة العصر، أما إذا أقيمت الصلاة فلا يشرع المسلم في أداء نافلة، للحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة».

واستدل على سنة 4 ركعات قبل العصر، بما روي في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه بإسناد حسن عن علي رضي الله عنه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين».
 

سنة الظهر سنة الظهر القبلية دار الإفتاء صلاة العصر الدكتور مجدي عاشور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

الزمالك عاد للصورة|مفاجأة كبرى بشأن انضمام إمام عاشور للأهلي

الأهلي يفقد جهود 8 لاعبين أمام الزمالك بالدوري.. تعرف عليهم

المفاوضات جادة.. مهيب عبدالهادي: الزمالك يجهز مفاجأة للرد على صفقة إمام عاشور

بعد صورته الصادمة.. نقابة الموسيقيين تسعى للتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش

موضوعات متعلقة

حكم العقيقة وفضلها وهل يجوز للمستطيع تركها؟.. مجدي عاشور يجيب

ما هو التصرف الشرعي لشخص صلى العصر ثلاث ركعات ناسيا ؟

الأوقاف: 6540 عضو مقرأة يتلون القرآن بـ 832 مسجدا بالجمهورية

هل التطهر من البول بالمناديل يكفي للوضوء والصلاة.. أزهري يرد

ذكرى وفاة الإمام محمد عبده.. رائد التجديد في الفقه.. وأول مفتي لمصر

هل يجوز للمسافر أداء الصلاة بالمنزل قبل وقتها.. الإفتاء تجيب

متى تبدأ عدة المختلعة المسافر زوجها فترة طويلة.. ماذا قال الفقهاء

هل يجوز الدعاء على نفسي بالموت لألحق بأبي المتوفي.. داعية يجيب

ترشيحاتنا

تقديرًا لمشواره الفني | المتحدة تتكفل بعلاج إيمان البحر درويش

رئيس الوزراء : نستهدف 2 مليار دولار من طروحات الشركات في البورصة

تعرف على الحكم المستبعد من إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

رغم التطمينات.. لماذا يستبعد المحللون انضمام أوكرانيا للناتو

الأسعار الجديدة لـ ميراج بالسوق المصرى

بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسماء| 13 لاعبا خارج الأهلي.. وكولر لا يريد هؤلاء

اعترف به.. 10 معلومات صادمة عن مرض عمرو مصطفى

هل دخل إيمان البحر درويش في غيبوبة منذ عام ؟.. اعرف الحقيقة

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

فيديو

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

القفز من المركب.. تحد جديد يغزو التيك توك يسبب الوفاة في الحال

سرق أفكاري .. تفاصيل حرب على الحجار ومدحت صالح/ فيديو جراف

بعد استئصالها الرحم .. حورية فرغلي : عمري ما هبقى أم ومحدش بيسأل عليا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ