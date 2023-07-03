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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل توجد سنة قبلية أو بعدية لـ صلاة العصر.. ماذا قال العلماء

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن سنة العصر القبلية غير مؤكدة، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنها "رحم الله امرئ صلى قبل العصر أربع".

وأضاف عاشور خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء قائلا: يجوز أن تصلي السنة أربع ركعات متصلة في الركعتين الأولى والثانية الفاتحة وسورة قصيرة والثالثة والرابعة الفاتحة فقط، أما إذا صليت السنة مثنى مثنى فتقرأ في كل ركعة الفاتحة وسورة قصيرة.

هل توجد سنة قبل العصر 


قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا توجد سنة لصلاة العصر وهناك أربع ركعات سنة غير مؤكدة تصلى قبله.

وأضاف هاشم، في لقاء له على احدى الفضائيات ، أن سنن الصلوات هى: ركعتان قبل الفجر، والظهر له ركعتين قبله وركعتين بعده ، والعصر أربعة قبله ولكن غير مؤكدة والمغرب ركعتين بعده، والعشاء ركعتين بعد العشاء ثم الوتر.

وأشار: إلى أن السنن منها، مؤكدة ومعناها أن النبي كان يواظب عليها ولا يتركها وغير مؤكدة أى كان النبي يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا، كما أن هناك سننا رواتب أي مرتبة مع الفرض.

فضل صلاة العصر في وقتها

1- من يُصلي الفجر والعصر حاضرًا لن يدخل النار.

2- سيدخل الجنة مباشرة دون سابقة عذاب ولا عقاب، ففي صحيح مسلم عن عُمَارَةَ بْنِ رُؤَيْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَنْ يَلِجَ النَّارَ أَحَدٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَقَبْلَ غُرُوبِهَا» - يَعْنِي الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ .

3- صلاة العصر هي الصلاة الوسطى ، التى قال تعالى: « حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ » الآية 238 من سورة البقرة ، لأن الناس إذا شُغلوا عن الفجر بنومهم ، شُغلوا عن العصر بمعاشهم.

4- من صلى العصر في جماعة كتبته الملائكة من الساجدين الراكعين المُصلين القائمين الخاشعين، وصعدت إلى الله تعالى تقول: يارب عبدك فلان جئناه وأتيناه وهو يُصلي، وتركناه وهو يُصلي، حيث تتناوب الملائكة في هذين الوقتين، في صلاة العصر والفجر.

5- صلاة العصر تجعل الملائكة تشهد لك عن الله سبحانه وتعالى.

6- والدعاء بعد صلاة العصر مستجاب، حيث إن الدعاء بعد الصلوات المكتوبة مستجاب ، وصلاة العصر أوسطها.

صلاة العصر فضل صلاة العصر في وقتها هل توجد سنة قبل العصر سنة العصر القبلية دار الإفتاء الدكتور مجدي عاشور احمد عمر هاشم

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