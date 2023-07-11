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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ما هو التصرف الشرعي لشخص صلى العصر ثلاث ركعات ناسيا ؟

صدى البلد

أرسل شخص سؤالا إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، يقول فيه "ما حكم من صلى العصر ثلاثا ناسيا؟".

ورد الشيخ عبد الحميد، قائلا: "هذه الصلاة باطلة وتجب إعادتها ماداموا قد انصرفوا من المسجد ولم يأتوا بهذه الركعة، ومن كان يعلم ولم يبلغ الإمام يقع عليه إثم الكتمان، وكان يجب عليهم إخبار الإمام حتى يأتي بهذه الركعة، ويجب عليهم إخبار المصلين في الصلاة التي بعدها ليعيدوا تلك الصلاة".  
حكم الشك في عدد الركعات أثناء الصلاة

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل.

وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ماذا تفعل إذا شككت فى عدد الركعات أثناء الصلاة؟»، أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوها بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.

واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أربعا أو ثلاثا فليطرح الشك وليبن على اليقين ثم ليقم فيصلي ركعة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم».

التصرف الصحيح عند الشك في عدد ركعات الصلاة

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن التصرف الصحيح لدائم الشك في عدد ركعات الصلاة هو أن يبني دائما على الأقل، فإذا شك هل صلى 3 أم 4 ركعات فليبن على الأقل أنه صلى 3 ويأتي بالرابعة.

وأضاف جمعة، خلال رده على أسئلة المصلين بإحدى الدروس الدينية : "إن الإمام مالك قال إذا كان هذا الشك مستمرا معك في كل صلاة من حيث عدد الركعات، فابن على الأكثر، فإذا توهمت أنك صليت ثلاث ركعات أم أربعة فاجعلها أربعة وأجلس للتشهد، واستمر على ذلك فترة طويلة فينقضي هذا الوسواس تماما".
 

لجنة الفتوى الصلاة حكم الشك في عدد الركعات التصرف الصحيح عند الشك في عدد ركعات الصلاة الدكتور علي جمعة

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