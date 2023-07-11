تتطلب علاج.. أعراض التهاب المعدة والأمعاء

يختلف التهاب المعدة والأمعاء عن الألم الطارئ في منطقة البطن فهو يتطلب علاج حقيقي يخلص الجسم من الاتهاب وعلاج أسباب حدوثه، خاصة أن هناك بعض الفيروسات والميكروبات تؤدي لحدوث آلام شديدة فى المعدة والأمعاء.

ووفقا لما جاء فى موقع “stylecraz” نعرض أهم الأعراض التى تساعد فى اكتشاف الإصابة بالتهاب المعدة والأمعاء وأعراضه ما يلي:

الإسهال المائي

التقيؤ

آلام في المعدة

حمى

غثيان

تشنج

صداع

تجفيف

جفاف الجلد والفم

دوار

زيادة العطش

عند الرضع، قد تبحث عن علامات تدل على وجود حفاضات أقل وجفافًا ويمكن أن يكون العطش وجفاف الفم والجلد من المؤشرات الشائعة لأنفلونزا المعدة عند الرضع.