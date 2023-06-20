انتبه لها .. 8 علامات تكشف نقص فيتامين سي

فيتامين سي من أهم العناصر الغذائية التى يحتاجها جسم الإنسان بشكل يومي للتمكن من العمل بشكل صحيح، كما أنه يساعد فى تأخير ظهور علامات الشيخوخة.

ووفقا لما جاء فى موقع “ msdmanuals ” نعرض لكم علامات نقص فيتامين سي



يشعر المصابين بنقص فيتامين سي بالتعب والضعف دون سبب واضح

سرعة الانفعال والغضب من أبسط الأشياء

الأنيميا رغم تناول أطعمة بها حديد عالى

مشاكل اللثة خاصة تغير لونها وكثرة النزيف

زيادة مشاكل البشرة وظهور مشاكل جديدة

ضعف المناعة

دوخة وفقدان التركيز من أعراض نقص فيتامين سي

شيخوخة مبكرة

يسبب النقص الحاد لـ فيتامين سي مرض الإسقربوط، ومن أعراضه كدمات ومشاكل في اللثة والأسنان وجفاف الشعر والجلد وفقر الدم.

