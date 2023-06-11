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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علامات تحذيرية تؤكد الإصابة بسرطان المعدة

صدى البلد

على الرغم من أننا نشعر جميعًا بآلام في المعدة من وقت لآخر، إلا أن الألم ليس عادةً من الأعراض المبكرة لسرطان المعدة.

 

وتقع في الجزء العلوي من البطن (الجهاز الهضمي ، أو GI) ، وتقوم معدتك بهضم الطعام الذي تتناوله، ويحدث سرطان المعدة عندما يكون هناك نمو غير طبيعي للخلايا في معدتك وفقا ل clevenland clinic .

 

على مدى السنوات العشر الماضية، شهد الأطباء انخفاضًا في معدلات الإصابة بسرطان المعدة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، يمثل سرطان المعدة حوالي 1.5 ٪ من جميع السرطانات الجديدة التي يتم تشخيصها في الولايات المتحدة كل عام.

 

يُرجح أن السبب الرئيسي لانخفاض عدد الحالات هو أن العدوى من هيليكوباكتر بيلوري، وهي نوع من البكتيريا المعروفة أكثر باسم بكتيريا الملوية البوابية، يتم تشخيصها في وقت أبكر مما كانت عليه من قبل. يُعتقد أن بكتيريا الملوية البوابية هي أحد الأسباب الرئيسية لسرطان المعدة لأنها يمكن أن تسبب التهابًا مزمنًا في بطانة المعدة وكذلك القرحة.

 

علامات الإنذار المبكر
عادة ما تكون الأعراض المبكرة لسرطان المعدة غير ملحوظة لدرجة أنها تمر دون أن يلاحظها أحد.

سرطان المعدة هو أحد تلك التشخيصات الصعبة، قد يشعر معظم الناس بأعراض، لكنها عادة ما تكون غامضة، يمكن الخلط بين هذه الأعراض والعديد من اضطرابات الجهاز الهضمي الحميدة (غير السرطانية).

 

نظرًا لأن هذه الأعراض تميل إلى تجاهلها باعتبارها مشكلات معدية معوية عادية - وهي كذلك بالنسبة لمعظم الناس - عندما يتم تشخيص سرطان المعدة أخيرًا، غالبًا ما يكون في المراحل المتقدمة.

 

ولكن هناك بعض علامات الإنذار المبكر التي يمكنك البحث عنها: 

سرطان المعدة يمكن أن يجعل جدار المعدة صلبًا للغاية ويقلل من قدرتها على تخزين الطعام ، تلاحظ في الحالات التي ينتشر فيها سرطان المعدة إلى بطانة البطن، يمكن أن يتسبب في تراكم السوائل داخل تجويف البطن، ويمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ المفرط لدرجة أنك قد تبدو كأنك حامل في الشهر التاسع. 

 

حرقة في المعدة
من منا لم يعان من حرقة المعدة، خاصة بعد ليلة من تناول الأجنحة الساخنة والبيتزا؟

الحموضة المعوية، وهي ألم حارق في أعلى صدرك وحلقك، أمر شائع، ولا داعي للقلق عادة، ولكن إذا كنت تعاني من حرقة معدة طويلة الأمد لا تزول بمضادات الحموضة أو الأدوية الأخرى، فقد يكون هناك سبب للقلق.

 

الشعور بالغثيان والقيء

لا يمكن للأطعمة التي تتناولها والسوائل التي تشربها أن تشق طريقها إلى الاثني عشر ، وهو الجزء الأول من أمعائك.

 

شعور عام بعدم الراحة
قد يكون لديك شعور بأن شيئًا ما قد توقف، قد يكون هذا الشعور العام بعدم الراحة بسبب انتشار سرطان المعدة في بطانة البطن.

 

فقدان الوزن غير المتوقع
إذا كنت تعاني من أعراض أخرى مثل الغثيان والقيء والانتفاخ ، فقد لا تأكل كثيرًا لتجنب الشعور بالمرض.

 

تعب
 يمكن أن يكون هذا بسبب فقدان الدم البطيء، والذي يمكن أن يكون، إلى جانب فقدان الوزن غير المتوقع ، علامة على الإصابة بالسرطان. 

 

هذه الأعراض أقل شيوعًا ، ولكن يمكن أن تحدث إذا كنت تفقد الكثير من الدم. قد تلاحظ تغيرًا في البراز إلى براز داكن جدًا ، وهو ما يسمى ميلينا.

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