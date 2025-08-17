غلق ملعب إستاد القاهرة للصيانة.. تفاصيل

أعلن الاعلامي خالد الغندور علي غلق ملعب استاد القاهرة للصيانة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :سيتم غلق ملعب استاد القاهرة للصيانة علي ان يعود بمباراة الأهلي و بيراميدز في الأسبوع الرابع الموافق ٣٠ اغسطس.

علي الجانب الاخر أسفرت مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن نتائج مثيرة للدهشة خاصة عقب تعادل الزمالك مع المقاولون العرب، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين أمس.

وشهدت الجولة الثانية 4 حالات طرد و14 بطاقة صفراء، من أصل 56 إنذاراً تم إشهارها و6 بطاقات حمراء في جميع مباريات الجولتين الأولي والثانية.

نتائج الجولة الثانية للدوري المصري

زد 0-0 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري 1-2 مودرن سبورت

طلائع الجيش 0-3 المصري

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

الأهلي 4-1 فاركو

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

إنبي 1-0 وادي دجلة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب

غزل المحلة 0-0 سموحة

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية

المصري – 6 نقاط

الأهلي – 4 نقاط

الزمالك – 4 نقاط

زد – 4 نقاط

مودرن سبورت – 4 نقاط

إنبي – 4 نقاط

بيراميدز – 4 نقاط

الجونة – 3 نقاط

حرس الحدود – 3 نقاط

بتروجيت – نقطتان

سموحة – نقطتان

غزل المحلة – نقطتان

كهرباء الإسماعيلية – نقطة واحدة

الإسماعيلي – نقطة واحدة

البنك الأهلي – نقطة واحدة

وادي دجلة – نقطة واحدة

المقاولون العرب – نقطة واحدة

سيراميكا كليوباترا – نقطة واحدة

فاركو – نقطة واحدة

طلائع الجيش – نقطة واحدة

الاتحاد السكندري – بدون نقاط