جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل الكبرى وهم.. والسلام مع مصر خط أحمر
بدء عزاء تيمور تيمور.. ونجله يدخل في نوبة بكاء شديدة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
سرقة المحتوى الإلكتروني جريمة.. والقانون المصري يعاقب بالحبس والغرامة| تفاصيل
إعلام عبري: رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة
تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية داعش التجمع لجلسة 18 أكتوبر
خبير: نشر ترامب للحرس الوطني بواشنطن يعكس خططه للهيمنة على الولايات الديمقراطية
أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى يستعرض لقاء الرئيس السيسي بعدد من المسؤولين وتطورات القضية الفلسطينية
مستشار أبو مازن: لو أرادت إدارة ترامب وقف الحرب على غزة لفعلت فورا
رياضة

غلق ملعب إستاد القاهرة للصيانة.. تفاصيل

ميرنا محمود

أعلن الاعلامي خالد الغندور علي غلق ملعب استاد القاهرة للصيانة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب الغندور :سيتم غلق ملعب استاد القاهرة للصيانة علي ان يعود بمباراة الأهلي و بيراميدز في الأسبوع الرابع الموافق ٣٠ اغسطس.

علي الجانب الاخر أسفرت مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن نتائج مثيرة للدهشة خاصة عقب تعادل الزمالك مع المقاولون العرب، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين أمس.

وشهدت الجولة الثانية 4 حالات طرد و14 بطاقة صفراء، من أصل 56 إنذاراً تم إشهارها و6 بطاقات حمراء في جميع مباريات الجولتين الأولي والثانية.

نتائج الجولة الثانية للدوري المصري
زد 0-0 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري 1-2 مودرن سبورت

طلائع الجيش 0-3 المصري

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

الأهلي 4-1 فاركو

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

إنبي 1-0 وادي دجلة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب

غزل المحلة 0-0 سموحة

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية
المصري – 6 نقاط

الأهلي – 4 نقاط

الزمالك – 4 نقاط

زد – 4 نقاط

مودرن سبورت – 4 نقاط

إنبي – 4 نقاط

بيراميدز – 4 نقاط

الجونة – 3 نقاط

حرس الحدود – 3 نقاط

بتروجيت – نقطتان

سموحة – نقطتان

غزل المحلة – نقطتان

كهرباء الإسماعيلية – نقطة واحدة

الإسماعيلي – نقطة واحدة

البنك الأهلي – نقطة واحدة

وادي دجلة – نقطة واحدة

المقاولون العرب – نقطة واحدة

سيراميكا كليوباترا – نقطة واحدة

فاركو – نقطة واحدة

طلائع الجيش – نقطة واحدة

الاتحاد السكندري – بدون نقاط

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

جثتان و33 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط| شاهد

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

البلوجر لي لي

حبس وغرامة.. عقوبات مشددة تنتظر البلوجر لي لي

الإصلاح الاقتصادي

خبير: تحسن أداء الجنيه يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعافي مصادر النقد الأجنبي

فلسطين

مقرر بالحوار الوطني: إدخال الخيام لغزة أول خطوة لتنفيذ مخطط التهجير القسري

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

