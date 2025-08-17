الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا

وجة الاعلامي خالد الغندور، رسالة إلى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد الليبي بعد عودته إلى مصر .

وكتب خالد الغندور ، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك : عودة كهربا لمصر ، من وجهة نظري موهبة كبيرة كلاعب كرة، لو كانت حياته هي الكرة .

وتابع : وللأسف السنوات الأخيرة و مشاكله و هروبه من الزمالك ، كان لها تأثير سلبي كبير علي مشواره في السنوات الأخيرة، لكن اعتقد أنه ما زال الأمل موجود في عودة كهربا لمستواه المعروف لو ركز.

وشهدت الفترة الماضية تألقًا لافتًا من محمود كهربا مع الاتحاد الليبي، حيث قدم مستويات قوية دفعت النادي لتفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي من النادي الأهلي المصري، عقب انضمامه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث بلغت قيمة الصفقة 200 ألف دولار، بواقع 125 ألفًا للإعارة، و75 ألفًا مقابل التفعيل الكامل للانتقال.

وأثمر تألق كهربا عن دخوله بقوة في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، الذي يتابع عن قرب أداء اللاعب تمهيدًا لضمه لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.