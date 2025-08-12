هل انتقل كهربا إلى نادي كهرباء الإسماعيلية؟.. أحمد حسن يجيب

كشف الإعلامي أحمد حسن عن مفاجأة بشأن حقيقة انتقال كهربا إلى نادي كهرباء الإسماعيلية.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"شريف عابدين المشرف على الكرة بنادي كهرباء الإسماعيلية:لا توجد مفاوضات مع كهربا.. وغير صحيح أننا تعاقدنا مع محمود متولي".

وشهدت الفترة الماضية تألقًا لافتًا من محمود كهربا مع الاتحاد الليبي، حيث قدم مستويات قوية دفعت النادي لتفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي من النادي الأهلي المصري، عقب انضمامه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث بلغت قيمة الصفقة 200 ألف دولار، بواقع 125 ألفًا للإعارة، و75 ألفًا مقابل التفعيل الكامل للانتقال.

وأثمر تألق كهربا عن دخوله بقوة في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، الذي يتابع عن قرب أداء اللاعب تمهيدًا لضمه لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة البطولة العربية وضعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الإمارات والأردن، إلى جانب الفائز من مواجهة التصفيات بين الكويت وموريتانيا، على أن تكون أولى مباريات المنتخب أمام المتأهل من تلك المباراة.