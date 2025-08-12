محمود كهربا: اللهم ارزقنا قوة تحفظنا من الضعف

شارك لاعب الاتحاد الليبي محمود كهربا منشورا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب محمود كهربا:اللهم إني أسألك أن تزرع في قلوبنا بهجة لا تنطفئ وأن تفتح لنا من خزائن فضلك رزقاً طيباً لا ينقطع وأن تمنحنا صحة تعيننا على طاعتك.

و تابع : اللهم ارزقنا قوةً تحفظنا من الضعف والوهن وحماية تظللنا من مكاره الدنيا ومفاجآتها اللهم اجعل أنفاس هذا اليوم مغمورة بالسكينة والسعادة وأوقاته محاطة بالبركة وأعماله موصولة بالقبول.

و أضاف :اللهم ارزقنا عيوناً ترى الجمال فيما حولها وقلوباً ترضى بما كتبت وعقولاً تهتدي إلى الصواب اللهم اجعل بداية يومنا فاتحة خير ومساءنا خاتمة شكر وأيامنا كلها في ظل رضاك يا أرحم الراحمين.

وشهدت الفترة الماضية تألقًا لافتًا من محمود كهربا مع الاتحاد الليبي، حيث قدم مستويات قوية دفعت النادي لتفعيل بند شراء عقده بشكل نهائي من النادي الأهلي المصري، عقب انضمامه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث بلغت قيمة الصفقة 200 ألف دولار، بواقع 125 ألفًا للإعارة، و75 ألفًا مقابل التفعيل الكامل للانتقال.

وأثمر تألق كهربا عن دخوله بقوة في حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان، الذي يتابع عن قرب أداء اللاعب تمهيدًا لضمه لمعسكر المنتخب المقبل استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في شهر ديسمبر المقبل.

وكانت قرعة البطولة العربية وضعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة بجانب منتخبات الإمارات والأردن، إلى جانب الفائز من مواجهة التصفيات بين الكويت وموريتانيا، على أن تكون أولى مباريات المنتخب أمام المتأهل من تلك المباراة.