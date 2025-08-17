قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا
خبير: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرة
ادعولها.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام بعد إزالة جزء من البنكرياس
اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا
اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي جاهز بنسبة 70%.. ويواجه الجرائم الإلكترونية
من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل.. 5 أرزاق تجعلك تندم
تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي
برلماني: قوة الدولة المصرية وسيادتها خط أحمر أمام أي تهديد إسرائيلي
نائبة: الاستفادة من التقنيات الحديثة تحسن جودة الخدمات للمواطنين
مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
رياضة

الغندور يثير الجدل بشأن فرق معاملة الحكام للاعبي الأهلي و الزمالك

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

أثار الاعلامي خالد الغندور الجدل بشأن فرق تعامل بعض الحكام مع لاعبي الاهلي  و الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وكتب خالد الغندور:تعامل بعض الحكام مع لاعبي الاهلي اولا و الزمالك ثانيا زي ما يكون حد مهم اوي و قلقان منه  و عامل حسابه و تعامل اللاعبين مع الحكام زي انت مش عارف أنا ابن مين.

علي الجانب الاخر أسفرت مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن نتائج مثيرة للدهشة خاصة عقب تعادل الزمالك مع المقاولون العرب، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين أمس.

وشهدت الجولة الثانية 4 حالات طرد و14 بطاقة صفراء، من أصل 56 إنذاراً تم إشهارها و6 بطاقات حمراء في جميع مباريات الجولتين الأولي والثانية.

نتائج الجولة الثانية للدوري المصري
زد 0-0 سيراميكا كليوباترا

الاتحاد السكندري 1-2 مودرن سبورت

طلائع الجيش 0-3 المصري

بيراميدز 1-0 الإسماعيلي

بتروجيت 2-2 كهرباء الإسماعيلية

الأهلي 4-1 فاركو

حرس الحدود 1-0 البنك الأهلي

إنبي 1-0 وادي دجلة

الزمالك 0-0 المقاولون العرب

غزل المحلة 0-0 سموحة

ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية
المصري – 6 نقاط

الأهلي – 4 نقاط

الزمالك – 4 نقاط

زد – 4 نقاط

مودرن سبورت – 4 نقاط

إنبي – 4 نقاط

بيراميدز – 4 نقاط

الجونة – 3 نقاط

حرس الحدود – 3 نقاط

بتروجيت – نقطتان

سموحة – نقطتان

غزل المحلة – نقطتان

كهرباء الإسماعيلية – نقطة واحدة

الإسماعيلي – نقطة واحدة

البنك الأهلي – نقطة واحدة

وادي دجلة – نقطة واحدة

المقاولون العرب – نقطة واحدة

سيراميكا كليوباترا – نقطة واحدة

فاركو – نقطة واحدة

طلائع الجيش – نقطة واحدة

الاتحاد السكندري – بدون نقاط

الغندور تصريحات الغندور حكام الدوري الدوري الممتاز

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

وزير التربية والتعليم

"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

