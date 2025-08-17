أتمني تكون صادق.. تعليق غير متوقع من خالد الغندور على اعتذار أحمد فتوح

علق الاعلامي خالد الغندور علي اعتذار نجم الزمالك أحمد فتوح لإدارة وجماهير نادي الزمالك بشأن ما بدر منة في الفترة الاخيرة.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك:كلام محترم من أفضل باك لفيت في مصر و أفريقيا أتمني إنك تكون صادق مع نفسك ومع الناس اللي بتحبك وحرام موهبة مثلك تضيع وقتها في حاجات بعيدة عن الكورة اللي هي رزقك و شغلك و موهبتك اللي ربنا حباك بيها.

ووجه نجم الزمالك أحمد فتوح رسالة اعتذار لإدارة وجماهير الزمالك بشأن ما بدر منة في الفترة الاخيرة.



وكتب أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام":"اتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عن ما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي".

وأضاف فتوح:" أعد الجميع بأني سأكون عند حسن ظنكم واعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء لكنه سيعطيني فرصة افضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني".

وتابع :واقسم بوعدي لكم بهذا وسأبذل كل الجهد من أجل اسعادكم ونحن في أمس الحاجة الى دعمكم وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي تحمل الكثير من أجلي"