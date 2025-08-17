رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟

وجه نجم الزمالك أحمد فتوح رسالة اعتذار لإدارة وجماهير الزمالك بشأن ما بدر منة في الفترة الاخيرة.



وكتب أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " إنستجرام":"اتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر والمدير الرياضي المحترم وزملائي المخلصين بكامل الاعتذار عن ما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي".

وأضاف فتوح:" أعد الجميع بأني سأكون عند حسن ظنكم واعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء لكنه سيعطيني فرصة افضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني".

وتابع :واقسم بوعدي لكم بهذا وسأبذل كل الجهد من أجل اسعادكم ونحن في أمس الحاجة الى دعمكم وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي تحمل الكثير من أجلي".

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غد الإثنين على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.