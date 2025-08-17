قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
أخبار خدمية متنوعة.. أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم
حريق يلتهم إنتاجية 400 فدان من محصول الكتان بقرية شبراملس بزفتي ..صور
إسرائيل تهتز باحتجاجات واسعة تطالب بعودة الرهائن وسط انتقادات لنتنياهو | صور
بيان من هيئة الدفاع عن الطفل ياسين قبل جلسة الاستئناف غدا
بقناع الأكسجين.. آيتن عامر تتعرض لوعكة صحية مفاجئة
رياضة

مدرب المقاولون: أغلقنا مفاتيح لعب الزمالك.. و"ألفينا" خطر على أي لاعب

ياسمين تيسير

تحدث محمد مكي المدير الفني لفريق المقاولون العرب، على تعادل فريقه أمام الزمالك، في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال مكي، في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: واجهنا فريق قوي وكبير بحجم نادي الزمالك، والفرق الكبيرة لا تحتاج إلى الهدايا، ولعبنا على التفاصيل.

وأضاف: اللاعبين كانوا يريدون التعبير عن أنفسهم بشكل جيد أمام الزمالك، وكنا نتمنى في تحقيق الفوز على الزمالك واللاعبين لم يصدقوا أنفسهم، ولكن حققنا ما أردناه في النهاية.

وتابع: الزمالك فريق خطير في الكرات الثابتة، والزمالك يمتلك دكة قوية، ولكن أغلقنا مساحات الملعب بسبب وجود لاعبين أمثال عبد الله السعيد وناصر ماهر قادرين على تشكيل خطورة على مرمانا، وكان مهم بالنسبة لنا إغلاق مفاتيح اللعب.

وواصل: ألفينا لاعب الزمالك حرك المباراة وهو لاعب خفيف ، وأخبرت اللاعبين بعدم مواجهة لاعب وحيد له لأنه قادر على مراوغة أي لاعب، رغم هبوط العامل البدني لنا ولكن راض عن النتيجة وأداء الفريق.

الزمالك المقاولون العرب الدوري

