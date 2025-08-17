ختام ناجح للبطولة العربية الأولى للأندية والمنتخبات تحت 15 سنة للخماسي الحديث

أسدل الستار على منافسات البطولة العربية الأولى للأندية والمنتخبات تحت 15 سنة للخماسي الحديث ،والتي استضافتها مصر على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية.

وكان ختام البطولة بإقامة منافسات التتابع للرجال والسيدات والتتابع المختلط للأندية والمنتخبات وجاءت نتائج اليوم الختامي كالتالي :ـ

على صعيد منافسات تتابع السيدات للاندية توج الزوجي المصري مريم أيمن ومرام محمد من نادي الشمس بالميدالية الذهبية ، فيما حصد الزوجي المصري لانا غازي ، وليان إبراهيم من وسط الدلتا ، الميدالية الفضية ، وفاز الزوجي المصري حبيبة إسلام ومريم سامي من منطقة القاهرة للخماسي الحديث بالميدالية البرونزية.

أما على صعيد منافسات تتابع الأولاد للأندية فتوج الزوجي المصري احمد عاصم ، وآدم محمد من منطقة الإسكندرية للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية ، وحصد الزوجي المصري إياد أحمد ،و مالك إسلام من منطقة القاهرة للخماسي الحديث ، الميدالية الفضية ، وفاز الزوجي المصري يحيى السيد وكريم محمد من نادي اليسر ، بالميدالية البرونزية.

وعلى صعيد تتابع المختلط للأندية توج الزوجي المصري خديجة محمود وتيم محمد من منطقة القاهرة للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية ، وحصد الزوجي المصري چوري محمد وإياد ياسر من منطقة الاسكندرية للخماسي الحديث ا، الميدالية الفضية ، بينما حصد الزوجي المصري سارة أيمن ومعاذ مصطفى من نادي الشمس ، الميدالية البرونزية.

أما على صعيد تتابع السيدات للمنتخبات فتوج منتخب مصر بالميدالية الذهبية ومثله الزوجي مريم أيمن ومرام محمد .

وفي تتابع الرجال للمنتخبات ، توج منتخب مصر الذي مثله الزوجي مهند خضير ومحمد عادل بالميدالية الذهبية ، وجاء منتخب الكويت المكون من محمد الصهيبي و بدر الصهيبي في المركز الثاني متوجا بالميدالية الفضية ، وحصد المنتخب الاماراتي والذي مثله ذياب عمر الكتبي وسالم تميم الكتبي، الميدالية البرونزية.

واخيرا في تتابع المختلط للمنتخبات توج الزوجي المصري خديجة محمود وتيم محمد بالميدالية الذهبية ، وحصد الزوجي السوري المكون من سيلين محمد مضر ، ومصطفى ماكين الميدالية الفضية.

وشارك في البطولة 79 لاعب ولاعبة من 6 دول هي مصر ، الكويت ، الامارات ، ليبيا ، سوريا ، السودان.