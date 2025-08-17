المقاولون العرب: أزمة كبيرة تواجه الكرة المصرية في نهاية الموسم بسبب الهبوط

علق محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، على تعادل فريقه مع الزمالك في الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وقال عادل في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: محمد مكي مدرب واعد واستطاع أن يقود الفريق للصعود مرة أخرى للدوري الممتاز، وفي حدود الإمكانيات كون فريق مميز ويستطيع تحقيق نتائج جيدة

وأضاف: المقاولون العرب فريق كبير ولكن لا نستطيع أن نجاري الأرقام المالية المتواجدة في الدوري الممتاز ونلعب في حدود الإمكانيات، وكنت سعيدا بالأداء أمام الزمالك رغم فارق الإمكانيات بيننا وبين الزمالك

وتابع: لاعبو المقاولون قدموا مجهودا كبيرا طوال المباراة، كنا نتمنى الفوز ولكن التعادل نتيجة مرضية بالنسبة لنا، والدوري هذا الموسم صعب للغاية، والنتائج في نهائي الموسم لن تكن جيدة ، ولم نحل أزمة الهبوط حتى هذه اللحظة وفي ظل هذه الظروف

وواصل: أتوقع حدوث أزمة في نهاية الموسم بسب الهبوط، وهبوط 4 فرق عددا كبيرا، ولا أعلم أن تستمر هذه الأزمة إلى متى، ولا بد من أجتماع لانهاء هذه القصة نهائيا

واختتم عادل فتحي تصريحاته قائلا: سيكون هناك نادي جماهيري سيهبط من ضمن الأربع فرق ولا أعلم سبب عدم إقامة دوري من مجموعتين، ويقولون أن دوري من مجموعتين سئ السمعة فلماذا، وهل الأندية ستوافق على هبوط 4 فرق في نهاية الدوري