شوبير : الزمالك لم يقدم شيئا أمام المقاولون.. والتعادل مش مفاجأة

علق الإعلامي أحمد شوبير، علي تعادل الزمالك مع المقاولون ضمن مواجهات الدوري الممتاز عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك.

وكتب: شوبير عن تعادل الزمالك مع المقاولون ''الفريق لم يقدم أي شيء، مفيش هجوم مفيش تسديد مفيش فرص.

وتابع شوبير : التعادل ليس مفاجأة لأن الزمالك لم يقدم ما يستحق به الفوز، والغريب إن الجماهير بتقول كده لكن لما أنا بقوله يزعلوا، ده أنا إمبارح أبو السعود حارس المقاولون معرفتش لون التي شيرت بتاعه إيه!.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غد الإثنين على استاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع المقاولون العرب بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.