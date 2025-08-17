قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
أستاذ علوم سياسية: إسرائيل الكبرى وهم.. والسلام مع مصر خط أحمر
بدء عزاء تيمور تيمور.. ونجله يدخل في نوبة بكاء شديدة
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
سرقة المحتوى الإلكتروني جريمة.. والقانون المصري يعاقب بالحبس والغرامة| تفاصيل
إعلام عبري: رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة
تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية داعش التجمع لجلسة 18 أكتوبر
خبير: نشر ترامب للحرس الوطني بواشنطن يعكس خططه للهيمنة على الولايات الديمقراطية
أرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف في الدوري الإنجليزي
أحمد موسى يستعرض لقاء الرئيس السيسي بعدد من المسؤولين وتطورات القضية الفلسطينية
مستشار أبو مازن: لو أرادت إدارة ترامب وقف الحرب على غزة لفعلت فورا
طرق حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أستاذ علوم سياسية: إسرائيل الكبرى وهم.. والسلام مع مصر خط أحمر

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
رنا أشرف

أعادت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تمسكه بمفهوم “إسرائيل الكبرى” الجدل إلى الواجهة من جديد، لما تحمله من دلالات سياسية وأمنية خطيرة تهدد استقرار المنطقة وتضع اتفاقيات السلام أمام اختبار صعب، في وقت يؤكد فيه خبراء أن هذا المشروع لم يعد واقعيًا سوى كورقة ضغط وخطاب أيديولوجي أكثر من كونه خطة قابلة للتنفيذ.

سعيد الزغبي: “إسرائيل الكبرى” مجرد وهم أيديولوجي.. والهيمنة غير المباشرة هي البديل الواقعي للتوسع الجغراف

قال الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن فكرة “إسرائيل الكبرى” الممتدة من النيل إلى الفرات تعود جذورها إلى الأدبيات الصهيونية المبكرة، بل وأحيانًا إلى بعض النصوص التوراتية، غير أنها بقيت في معظم الأحوال مجرد رمز أيديولوجي أكثر من كونها خطة عملية للسياسة الإسرائيلية الواقعية.

وأوضح الزغبي أن المشروع الصهيوني شهد تحولًا كبيرًا، حيث لم يعد التوسع الجغرافي المباشر مطروحًا كما كان في بداياته، وإنما تغير إلى شكل آخر من الهيمنة الإقليمية غير المباشرة، عبر التفوق العسكري والتكنولوجي والاقتصادي، فضلًا عن محاولات اختراق المجتمعات العربية من الداخل.

وأشار إلى أن الظروف الراهنة تجعل من المستحيل تقريبًا في القرن الحادي والعشرين أن تنفذ إسرائيل مشروعًا توسعيًا بهذا الحجم، نظرًا لـ”الكثافة السكانية والوعي الوطني” في الدول العربية، إلى جانب الموازين الدولية المعقدة، مؤكدًا أن أي محاولة لضم أراضٍ عربية واسعة ستؤدي إلى خلل سكاني يتناقض مع الهدف الصهيوني الأساسي في الحفاظ على “دولة يهودية”.

وأضاف أن المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة وأوروبا، لن يسمح بمثل هذه المغامرة غير الواقعية، لأن القوى الكبرى تعتبر الاستقرار الإقليمي أهم بكثير من أي مشروع توسعي، ومن ثم، فإن “إسرائيل الكبرى” اليوم لا تعدو كونها ورقة ضغط أو أداة خطابية أكثر من كونها خطة قابلة للتنفيذ.

وتابع الزغبي موضحًا أن إسرائيل باتت تفكر في “الهيمنة غير المباشرة” باعتبارها البديل الواقعي للحلم القديم، سواء عبر التفوق العسكري والتكنولوجي، أو من خلال بناء شراكات إقليمية مع دول المنطقة.

وقال إن إسرائيل تدرك أن السلام مع مصر خط أحمر لا يمكن المساس به، وذلك لعدة أسباب:

  • أولًا: يمثل ركيزة أمنية استراتيجية، إذ يضمن لها حدودًا مستقرة مع أكبر دولة عربية.
  •  

وأكد الزغبي أن “المعادلة واضحة”: فالنسخة الحديثة من حلم إسرائيل الكبرى ليست توسعًا جغرافيًا من النيل إلى الفرات، بل بناء إسرائيل كقوة إقليمية مهيمنة سياسيًا واقتصاديًا وتكنولوجيًا.

واختتم تصريحاته قائلًا: “إسرائيل لن تحقق حلمها التقليدي بالتوسع الجغرافي، لكنه لا يزال جزءًا من خطابها الأيديولوجي، أما في الواقع، فهي تعمل على بناء إسرائيل الكبرى سياسيًا واقتصاديًا وتكنولوجيًا، لا جغرافيًا". 

وبالنسبة لمصر، فإن السلام عنصر ثابت في الاستراتيجية الإسرائيلية، بل يعتبر ركيزة لها، ومن ثم فإن ما يطرحه نتنياهو ليس أكثر من بالون اختبار أو خطاب فارغ يصطدم بالواقع ولا يترك أي صدى يذكر.

إسرائيل الكبرى القضية الفلسطينية اتفاقية كامب ديفيد الولايات المتحدة التفوق العسكري الأدبيات الصهيونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

إنقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

جثتان و33 مصابا .. ننشر أسماء ضحايا حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط| شاهد

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

ترشيحاتنا

عمل المرأة

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

وفد جامعة وسط الصين الزراعية

رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفد جامعة وسط الصين الزراعية.. صور

الخطوبة

هل يجوز الإفصاح عن عيوب خاطب تقدم لفتاة؟ دار الإفتاء تجيب

بالصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد