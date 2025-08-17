مستشار أبو مازن: لو أرادت إدارة ترامب وقف الحرب على غزة لفعلت فورا

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن إمكانية وقف الحرب على غزة والعدوان الإسرائيلي مرهون بقرار الإدارة الأمريكية، موضحًا أن إدارة الرئيس الأمريكي لو أرادت وقف الحرب؛ لكان ذلك قد حدث على الفور.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، إن المواقف الأمريكية الحالية لا تعدو كونها "مناورات سياسية" تهدف إلى كسب الوقت وذَرّ الرماد في العيون، مع محاولة الإيحاء بوجود خلافات مع الحكومة الإسرائيلية، بينما الواقع يؤكد أن الولايات المتحدة توفر الغطاء الكامل لاعتداءات الاحتلال.

وأضاف أن الاستراتيجية الأمريكية، عبر إداراتها المتعاقبة، تقوم على إبقاء المنطقة العربية والإسلامية في حالة توتر وعدم استقرار، من خلال إطلاق يد إسرائيل لتهديد الأمن في فلسطين ولبنان وسوريا والعراق وإيران واليمن، بما يخدم مصالح واشنطن الاستراتيجية الاستعمارية القائمة على الهيمنة واستنزاف موارد المنطقة عبر سباق التسلح.

وأشار الهباش إلى أن التغيرات الأخيرة في المواقف الدولية تعكس إدراكًا متزايدًا لبشاعة ممارسات حكومة نتنياهو، لافتًا إلى أن شلال الدم الفلسطيني، خاصة في غزة، كان عاملًا حاسمًا في تحريك الرأي العام العالمي، إلى جانب جهود الدبلوماسية العربية والفلسطينية والجاليات الفلسطينية والعربية في الغرب.

وأكد الهباش أن المطلوب الآن هو تكثيف الجهود العربية والإسلامية والفلسطينية لتعزيز الاعتراف بالحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن القضية ليست قضية غزة وحدها، بل تشمل الضفة الغربية التي تواجه تهديدات لا تقل خطورة، وهو ما أكدته مصر في موقفها الرافض لأي مخطط للتهجير الطوعي أو القسري