أثناء السباحة .. غرق طفل في ترعة الحمام بمطروح

لقي طفل مصرعه غرقا ،في مياه ترعة الحمام التابعة لمدينة الحمام بمطروح اثناء القيام بالسباحة داخل الترعة .

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث غرق بترعة الحمام ، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال جثمان الطفل

واستقبلت مستشفى الحمام جثة هامدة باسم رشيد .ص.ع 10 سنوات اثر تعرضه للعرق في ترعه الحمام مطروح وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.