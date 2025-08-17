قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يكشف تفاصيل إصابة نبيل عماد دونجا
خبير: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يتجاوز 49 مليار دولار لأول مرة
ادعولها.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام بعد إزالة جزء من البنكرياس
اشتراكات المترو للطلاب.. تخفيض يصل إلى 90% وأسعار تبدأ من 150 جنيهًا
اتصالات النواب: قانون الذكاء الاصطناعي جاهز بنسبة 70%.. ويواجه الجرائم الإلكترونية
من يؤخر صلاة المغرب إلى قبل العشاء بقليل.. 5 أرزاق تجعلك تندم
تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي
برلماني: قوة الدولة المصرية وسيادتها خط أحمر أمام أي تهديد إسرائيلي
نائبة: الاستفادة من التقنيات الحديثة تحسن جودة الخدمات للمواطنين
مصطفى محمد يقود تشكيل نانت أمام باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي
جيش الاحتلال: اعترضنا صاروخا أطلق من وسط قطاع غزة
خضع لفحوصات طبية.. الزمالك يُطمئن جماهيره على الحالة الصحية لـ فيريرا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إعلام عبري: رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطة احتلال غزة

غزة
غزة
علي مكي

كشف إعلام إسرائيلي، أن رئيس الأركان الإسرائيلي صادق على خطة احتلال غزة،  حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد خطورة على جميع المستويات، في ظل تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح ما تبقى من مدينة غزة، وفرض نزوح قسري على أكثر من مليون مواطن، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، وسط كارثة إنسانية خانقة تشمل التجويع والتعطيش وتدهور القطاع الصحي.

وأوضح الشوا، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يقنن دخول المساعدات الإنسانية، حيث لا يسمح سوى بمرور ما بين 70 إلى 100 شاحنة يوميًا عبر معابر كرم أبو سالم وزيكيم وكسوفيم، بعد إجراءات تفتيش بطيئة ومعقدة، مضيفًا أن هذه المساعدات تقتصر على مواد غذائية أساسية مثل الدقيق وبعض أصناف النظافة والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن الاحتلال يفرض قيودًا إضافية على خروج هذه المساعدات من ساحات المعابر باتجاه مختلف مناطق القطاع، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر منها يقع تحت سيطرة مجموعات مسلحة وقطاع طرق، بينما تصل كميات محدودة فقط إلى مراكز التوزيع التابعة للأمم المتحدة وبعض المؤسسات المحلية، حيث يتم توزيعها على الفئات الأكثر هشاشة، خاصة في جنوب غزة.

وكشف الشوا أن الأرقام تعكس حجم المأساة، إذ استشهد حتى الآن أكثر من 258 فلسطينيًا جراء المجاعة، بينهم 110 أطفال، كما يوجد نحو 10 آلاف طفل تحت العلاج من سوء التغذية الحاد، إلى جانب عشرات الآلاف من الحالات الأخرى التي تعاني بدرجات متفاوتة.

وشدد على أن المساعدات التي دخلت- رغم محدوديتها- أسهمت بشكل نسبي في التخفيف من معاناة بعض الأسر، لكنها لم تَرْقَ إلى مستوى معالجة الأزمة، ما دفع الأمم المتحدة والأونروا إلى تجديد الدعوة لعودة النظام السابق المعمول به قبل مارس الماضي، بحيث تستعيد المنظمات الإنسانية مسؤولية توزيع المساعدات بشكل مباشر ومنظم داخل القطاع.

إسرائيل غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

وزير التربية والتعليم

"المخالفين هيتحاسبوا".. 8 ممنوعات ومحظورات يجب تجنبها في المدارس بالعام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

رئيس جامعة دمنهور يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "كُن مستعدًا"

رئيس جامعة دمنهور يشهد انطلاق فعاليات مبادرة "كن مستعدا"

اللواء خالد شعيب

نقل محافظ مطروح لمستشفى بالقاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

محافظ المنيا يقرر مد فترة التقديم لتراخيص الميكروباصات العاملة بالغاز الطبيعي

بالصور

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد