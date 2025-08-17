طرق حجز الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر إنفوجراف رسمي، تفاصيل وآليات تلقي طلبات مستأجري الإيجار القديم المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة، وذلك تنفيذًا للمادة رقم (8) من القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. ووفق ما أوضحته الوزارة، فإن بدء تلقي الطلبات سيكون اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025، ويستمر لمدة 3 أشهر كاملة.

طرق تقديم الطلبات

أكدت الوزارة أن هناك طريقتين رئيسية لتقديم الطلبات تشمل:

التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة، من خلال إنشاء حساب إلكتروني يتيح للمستفيد متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة.

التقديم من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وهو ما يسهل وصول الخدمة إلى أكبر شريحة من المواطنين.

الفئات المستهدفة بالتقديم

أوضحت وزارة الإسكان أن نموذج الطلب يحدد الفئات المستهدفة على النحو التالي:

الوحدات السكنية: يتم التقديم من خلال المستأجر الأصلي الذي حرر له عقد الإيجار من المالك، وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل سريان القانون، بالإضافة إلى الورثة الذين امتد إليهم العقد قانونيًا.

الوحدات غير السكنية: يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقديم للحصول على وحدة بديلة، مع تحديد عنوان العقار الحالي والنطاق الجغرافي المرغوب للوحدة الجديدة.

المستندات المطلوبة للتقديم

شددت الوزارة على أن التقديم يتطلب استكمال مجموعة من المستندات الأساسية، وهي:

طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.

صورة من عقد الإيجار والمستندات الداعمة لاستمرارية العلاقة الإيجارية.

إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة.

صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر أو من امتد إليه العقد (للزوج والزوجة).

صورة شهادات ميلاد الأبناء القُصر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.

صورة من المستندات المثبتة للحالة الاجتماعية، سواء كانت قسيمة زواج، أو قسيمة طلاق مرفق معها قرار التمكين، أو شهادة وفاة مع إعلام وراثة.

بالنسبة لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن، أو شهادة رسمية من القومسيون الطبي.

شروط إضافية للوحدات غير السكنية

أشارت الوزارة إلى أن المستندات الخاصة بالوحدات غير السكنية يجب أن تشمل ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام، مثل البطاقة الضريبية، مستخرج السجل التجاري، أو ترخيص مزاولة النشاط.

مستندات إثبات الدخل

تتضمن الأوراق المطلوبة أيضًا ما يثبت دخل الأسرة، وفقًا للفئة الوظيفية أو الاجتماعية: العاملون بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال: شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري. العاملون بالقطاع الخاص: شهادة معتمدة من جهة العمل موضح بها الدخل ورقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية. أصحاب المهن الحرة والأعمال التجارية والحرفية: مستند تسجيل ضريبي، شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية. الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات: طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات للأرامل وأصحاب المعاشات، وصورة مستند النفقة بالنسبة للمطلقات.

أكدت وزارة الإسكان أنه قد يتم طلب مستندات إضافية لاستكمال البيانات وفقًا لكل طرح أو حالة على حدة، مشددة على أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الوحدات البديلة إلى المستحقين الفعليين فقط، مع توفير نظام أكثر شفافية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.