رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مشروعات الإسكان بالحي 37

قام الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، بجولة تفقدية موسعة بالحي ٣٧، يرافقه النواب والمعاونون ومديرو الإدارات التنفيذية.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة والدورية لمشروعات الإسكان بالمدن الجديدة

وشملت الجولة تفقد مشروع "ديارنا للإسكان المتوسط طبقاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة والذي يضم عدد (99) عمارة سكنية بإجمالي (2574) وحدة، وذلك للوقوف على نسب الإنجاز ومتابعة الأعمال التنفيذية وأعمال التشطيبات.

كما تم المرور على أعمال المرحلة السادسة من مشروع الإسكان الاجتماعي بالحي ذاته، والتي تضم عدد (١٢٥) عمارة سكنية بإجمالي (٣٠٠٠) وحدة، حيث تم تفقد الوحدات وأعمال تنسيق الموقع العام واللاندسكيب والباركينج.

وشملت الجولة كذلك متابعة أعمال المرافق والطرق بمشروع المرحلة السادسة، وذلك للتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وجودة التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيداً لتسليم الوحدات للمواطنين.

وأكد رئيس الجهاز أن جهاز مدينة العبور الجديدة يواصل المتابعة الميدانية لجميع المشروعات السكنية والخدمية، مشيراً إلى أن هذه الجولات تأتي في إطار خطة الجهاز للانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة وبأعلى مستوى من الجودة، بما يحقق رضا وراحة المواطنين.