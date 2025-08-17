تأجيل محاكمة 7 متهمين بقضية داعش التجمع لجلسة 18 أكتوبر

أجَّلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة اليوم في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، نظر جلسة محاكمة 7 متهمين في قضية "داعش التجمع"، لجلسة 18 أكتوبر.

محاكمة 7 متهمين بقضية "داعش التجمع"

وقال أمر إحالة المتهمين، إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 29 ديسمبر 2024، المتهمان الأول والثاني والثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتابع أمر الإحالة: المتهمون من الرابع وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام، مع علمهم بأغراضها.

ووجهت للمتهمين جميعا، تهم "تمويل الإرهاب، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لتبادل الرسائل والتكليفات عبر تطبيق تليجرام».