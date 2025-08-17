إحداهما توفيت.. سيارة تطيح بـ سيدتين على طريق الاوتوستراد في حلوان| صور

لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة فيما أصيبت أخرى في حادث تصادم سيارة مسرعة بهن على طريق الاوتوستراد في المعصرة بالقاهرة.

مصرع سيدة وإصابة أخرى في حادث تصادم على طريق الاوتوستراد

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بوقوع حادث مروري على طريق الاوتوستراد في المعصرة جنوب القاهرة.

وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين اصطدام سيارة بـ سيدتين اثناء عبورهن الطريق ووفاة إحداهن في الحال وإصابة الأخرى.

وجرى نقل السيدة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة والمصابة إلى المستشفى وتم ضبط سائق السيارة في حينه.