بيدري متفائل ببداية موسم برشلونة بعد فترة تحضيرية ناجحة

أعرب بيدري، نجم وسط برشلونة، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به الفريق في بداية الموسم الكروي الجديد، مشيدًا بالفترة التحضيرية التي خاضها الفريق تحت قيادة الجهاز الفني.

وجاءت تصريحات بيدري عقب فوز برشلونة خارج الديار على ريال مايوركا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء السبت على ملعب سون مويكس، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري الإسباني "الليجا".

وقال بيدري في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد عملنا بشكل ممتاز في الفترة التحضيرية، وتدربنا جميعًا معًا منذ البداية، وأعتقد أن هذا يمنحنا دفعة معنوية هائلة".

وأضاف: "الفريق خاض فترة تحضيرية جيدة للغاية، وعلينا أن نواصل بنفس النهج طوال الموسم".

وعن حالته البدنية، أوضح اللاعب الشاب: "أشعر بأنني في حالة جيدة جدًا مقارنة بالمواسم السابقة، فقد مر وقت طويل منذ أن شاركت في فترة تحضيرية كاملة منذ البداية، نظرًا لانشغالي في السنوات الماضية بالمشاركات مع المنتخبات الوطنية والإصابات التي تعرضت لها".

وتابع: "الآن أنا في وضع بدني ممتاز، ولدي حافز كبير لمواصلة تقديم الأفضل مع برشلونة خلال هذا الموسم".