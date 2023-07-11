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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلات فنية شاطئية ضمن فعاليات مهرجان العلمين

صدى البلد

بدأ منذ   قليل المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين في نورث سكوير قبل أيام من انطلاقه، وذلك عقب وصول وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة.


وتم الكشف خلال المؤتمر عن عدد من الفعاليات الفنية والرياضية التي ستقام خلال الفترة المقبلة منها عروض أزياء عالمية، حفلات توزيع جوائز دولية، مسابقات رياضية، ويختتم الفعاليات بحفل توزيع جوائز العلمين awards .

كما أعلن السيد عمرو الفقي  الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن الاتفاق مع وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني على إقامة فعاليات وحفلات فنية شاطئية خلال الفترة المقبلة.

وأكدت وزيرة الثقافة في كلمتها على أهمية الثقافة في تعزيز الترابط المجتمعي، وبذل كل الجهد لاستعراض الريادة المصرية الفنية والثقافية.

كما وصفت الدكتورة نيفين الكيلاني مهرجان العلمين على أنه أكبر الأحداث الترفيهية والفنية في الوطن العربي، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين والمبدعين.


ومهرجان العلمين الجديدة، هو أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، ويضم العديد من الفعاليات الترفيهية.


ونشرت الصفحات الرسمية للمهرجان، برومو يكشف مدى الطبيعة الخلابة بمدينة العلمين الساحرة ومكانتها الكبيرة.

ويقام مهرجان العلمين في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل ويضم 12 نشاطا ما بين الرياضي والترفيهي.


وتضم أنشطة مهرجان العلمين، عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجما في مختلف المجالات، بطولة ترياثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية. دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، بطولة لكرة القدم الشاطئية، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE.

إلى جانب موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا الى العلمين الجديدة.

ويضم مجلس أمناء مهرجان العلمين الجديدة نخبة من أهم المتخصصين في الفن والرياضة برئاسة النجمة يسرا وكل من المخرج عمر عبد العزيز رئيس النقابات الفنية، والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما والمخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين والمطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين والسيناريست محمد عبد الخالق وعماد متعب وحازم إمام وحسن المستكاوي ناقد رياضي، ومحمد رشوان بطل مصر والدكتور كمال درويش والنقاد طارق الشناوي وعلا الشافعي ودعاء حلمي وآخرين.

أشرف صبحي الدكتور أشرف صبحي الدكتورة نيفين الكيلاني فعاليات مهرجان العلمين فعاليات مهرجان

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