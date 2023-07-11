السعودية تعلن بدء موسم العمرة لدول الخليج والمقيمين فيها.. كيفية التقديم

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن بدء موسم العمرة من خلال إصدار التصاريح اللازمة عبر تطبيقي "نسك" أو "توكلنا"، للمواطنين السعوديين والمقيمين في الممكلة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

ووفقا لبيان وزارة الحج والعمرة السعودية، فإن تلك الخطوة تأتي بعد إعلان الوزارة نجاح موسم الحج؛ بهدف تمكين المزيد من المسلمين من أداء مناسك العمرة والزيارة، بالإضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة لهم، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويعد تطبيق نسك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، من واقع مسؤوليتها عن خدمة ضيوف الرحمن، من خلال تمكينهم من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية، لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق "توكلنا"، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.