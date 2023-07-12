للحامل والرضع والرجال.. علامات نقص فيتامين د

تظهر علامات نقص فيتامين د، حينما تصبح عظامك ضعيفة أو هشة، ويبدو أن فيتامين د يلعب دورًا أيضًا في إنتاج الأنسولين وفي الوظائف المناعية، وارتباط ذلك بالوقاية من الأمراض المزمنة والسرطان.

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علامات نقص فيتامين د عند النساء

يقيس الأطباء علامات نقص فيتامين د عند النساء عبر الدم باستخدام أحد قياسين: نانومول لكل لتر (نانومول / لتر) أو نانوجرام لكل مليلتر (نانوغرام / مل).

وتعتمد كمية فيتامين د التي يحتاجها النساء في اليوم على العمر، بالنسبة لمعظم البالغين، يكون المستوى الطبيعي لفيتامين د في الدم هو 20 نانوغرام لكل مليلتر أو أكثر.

ومن ابرز علامات نقص فيتامين د ما يلي :

_ التعب والإرهاق :

قد يكون السبب خلف الشعور بالتعب عند النساء ناتجا عن نقص فيتامين د. حيث تشير العديد من الدراسات إلى أن تناول فيتامين د من شأنه التقليل من شدة التعب لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص فيه.

_ آلام العظام والظهر :

فيتامين د حيوي لوظيفة العظام، وله تأثيرات مضادة للالتهابات، ونتيجة لذلك، يلعب فيتامين د دورًا مهما في تخفيف آلام العظام، خاصةً عندما يكون الالتهاب هو السبب.

_ ضعف المناعة :

حسب المركز الوطني للمعلومات التقنية الحيوية، فيتامين د له دور مهم في التأثير على المناعة، بالإضافة إلى آثاره الكلاسيكية على الكالسيوم وتوازن العظام. والسبب في ذلك هو أن مستقبلات فيتامين د يتم التعبير عنها في الخلايا المناعية، وهذه الخلايا المناعية كلها قادرة على تصنيع مستقلب فيتامين د النشط، وبالتالي فإن فيتامين د لديه القدرة على العمل في البيئة المناعية.

_ تأخر التئام الجروح :

يعتبر التئام الجروح البطيء بعد الجراحة أو الإصابة علامة على أن مستويات فيتامين د لديك منخفضة للغاية، حيث يزيد الفيتامين د من إنتاج المركبات الضرورية لتكوين جلد جديد كجزء من عملية التئام الجروح.

_ زيادة الوزن :

حسب إحدى الدراسات الموجهة لمعرفة ما إذا كانت نسبة فيتامين د في الجسم مرتبطة بزيادة الوزن أو زيادة محيط الخصر، تم التوصل إلى وجود صلة بين حالة نقص فيتامين د ودهون البطن وزيادة الوزن، على الرغم من أن هذه التأثيرات كانت أكثر وضوحًا عند الرجال.

_ داء السكري :

هناك علاقة بين داء السكري ونقص فيتامين د، يعتقد الباحثون أن هذه العلاقة تتجلى في دور فيتامين د في حساسية الأنسولين ومقاومته. كما أن هناك احتمال آخر لعلاقة نقص فيتامين د بالسكري وهو ارتباطه بالالتهاب، لأن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 غالبا ما يعانون من التهاب مزمن بشكل أكثر حدة.

_ مرض الزهايمر والخرف :

وجدت دراسة أن النقص في فيتامين د مرتبط بخطر مضاعف للإصابة ببعض أشكال الخرف، بما في ذلك مرض الزهايمر. ومن بين أعراض الخرف، التراجع في التفكير والذاكرة مما يؤثر سلبًا على الحياة اليومية.

_ آلام شديدة قبل وأثناء الدورة الشهرية :

تحدث الآلام الشديدة قبل وأثناء الدورة الشهرية لدى ما يصل إلى 90%من النساء، والتي تؤثر بشكل سلبي على نوعية الحياة ، خاصة عندما تصبح الأعراض شديدة.

_ تساقط الشعر :

وربطت دراسات نقص مستويات فيتامين د بالثعلبة البقعية، وهي مرض مناعي ذاتي يتميز بفقدان الشعر الشديد.

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علامات نقص فيتامين د عند الحامل

تحتاج النساء الحوامل أو المرضعات إلى 15 ميكروغرامًا أو 600 وحدة دولية من فيتامين د في اليوم الواحد.

وبحسب مركز جونز هوبكنز سيكارون للوقاية من أمراض القلب، وجدت الأبحاث التي أجريت في هذا المجال أن النساء الحوامل اللواتي يصبن بنقص فيتامين د هم أكثر عرضة للإصابة بما يلي :

_ تسمم الحمل.

_ سكري الحمل.

_ نتائج الحمل السلبية.

ويمكن الحصول على فيتامين د من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين D. فعلى سبيل المثال، يمكنك تناول الأسماك الدهنية، مثل: السلمون والسلمون المرقط والتونة، أو الأطعمة المدعمة، مثل: الحليب والزبادي.

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علامات نقص فيتامين د عند الاطفال

وتختلف أعراض نقص فيتامين د بين الأطفال والبالغين، حيث أن نقص فيتامين د يؤثر بشكل كبير على نموهم وصحة بناء العظام بشكل سليم.

ويمكن أن يؤدي التعرض الآمن لأشعة الشمس أن يمد جسم الأطفال بفيتامين د. لذا يجب تعرض الاطفال لأشعة الشمس 3 مرات أسبوعيا لمدة من 10 إلى 15 دقيقة من الساعة 9 صباحا .

وينصح للرضع فوق سن 6 أشهر وللأطفال الأكبر سنا بالتعرض غير المباشر لأشعة الشمس مع استعمال كريمات واقية وملابس واقية أيضا.

ومن أعراض وعلامات نقص فيتامين د عند الأطفال، ما يلي :

_ تأخر النمو.

_ الآم في العظام والعضلات.

_ صعوبة التنفس.

_ تورم المفاصل.

_ تشوهات الهيكل العظمي (تقوس الساقين أو الركبة المتلاصقة) .

_ مشاكل الأسنان .

_ حدوث تشنجات، نوبات صرع أو هيجان.

_ تأخر النمو الجنسي عند البلوغ.

إذا لم يتم علاج نقص فيتامين د عند الأطفال قد يؤدي ذلك إلى مرض الكساح، وهو مرض خطير قد يسبب فقدان بنية العظام

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علامات نقص فيتامين د عند الرجال

وعلى الرغم من أن البالغين عادةً ما يحصلون على مقدار من فيتامين د من الطعام أقل من الموصى به، إلا أن التعرض للشمس يمكنه تعويض الفارق.

وبالنسبة لمعظم البالغين، لا يمثل نقص فيتامين د مشكلة، ولكن قد يكون لدى بعض المجموعات، وخاصةً الأشخاص الذين يعانون من السمنة وذوي البشرة الداكنة والذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، مستويات أقل من فيتامين د بسبب نظامهم الغذائي، أو تعرضهم القليل للشمس، أو أي عوامل أخرى.

ويعد المقدار الغذائي المسموح به للبالغين من فيتامين د يوميًا 600 وحدة دولية (IU)، ويمكن أن يصل إلى 800 وحدة دولية يوميًا للأشخاص الأكبر من 70 عامًا.

للحصول على الكمية الموصى بها من فيتامين د يمكن تناول الأسماك الدهنية، مثل: السلمون والسلمون المرقط والتونة، أو الأطعمة المدعمة، مثل: الحليب والزبادي.

ومن علامات نقص فيتامين د عند الرجال، الإصابة بما يلي :

_ الاكتئاب :

حسب إحدى الدراسات هناك دليل يُظهر وجود علاقة بين الحالة المزاجية ومستويات فيتامين د، حيث ارتبط نقص فيتامين د بالاكتئاب.

_ القلق :

وجدت إحدى المراجعات أن مستويات فيتامين د، كانت منخفضة لدى الأشخاص الذين يعانون من القلق، وكذلك لدى المصابين بالاكتئاب.

_ مشاكل العضلات :

ووجدت إحدى الدراسات أن 71% من الأشخاص الذين يعانون من آلام العضلات هم في الواقع لديهم نقص في الفيتامين د.

_ أمراض القلب :

وأفادت دراسة حديثة أن نقص فيتامين د يزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب وأمراض القلب الإقفارية.

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علامات نقص فيتامين د عند الرضع

ويمكن لنقص فيتامين د عند الرضع أن يسبب لهم مشاكل صحية؛ حيث أن لبن الأم لا يحتوي على فيتامين د. لذا فإن الأطفال المعتمدين على الرضاعة الطبيعية يجب أن يحصلوا على مكملات فيتامين د.

يمكن الوقاية من نقص فيتامين د عن طريق اتباع أسلوب حياة صحي، يشمل التعرض المناسب ل أشعة الشمس، والتغذية الصحية، وتناول مكملات فيتامين د.

يوجد عدد من المكملات التي تحتوي على فيتامين د المتاحة لعلاج نقص فيتامين عند الرضع. لإعادة مستوى فيتامين د إلى المستوى الطبيعي، ولكن يجب تناولها تحت إشراف الطبيب، وبالجرعات الموصى بها، ومن أعراض نقص فيتامين د عند الرضع، ما يلي :

_ تأخر المشي.

_ تقوس الساقين أو الركبة المتلاصقة.

_ تأخر ظهور الأسنان .

_ تأخر إغلاق فاصل الرأس اللين (اليافوخ).